Le journal de 18h : la mort mystérieuse de deux amis lors d'un dîner élucidée

publié le 08/08/2017 à 18:53

C'est un mystère digne des plus grands feuilletons policiers. L'énigme d'Othon du Perche, dans l'Eure-et Loir, semble être levée ce soir. Deux hommes ont soudainement perdu la vie mercredi dernier dans ce village alors qu'ils dînaient. Le corps du premier a été retrouvé assis sur une chaise devant la table, l'autre dans le jardin. Rien jusqu'ici n'expliquait ces décès, pas même les analyses sur les boites de conserve consommées. Ce soir, la piste se précise et finalement, ce dîner entre amis a causé deux morts accidentellement.



Les deux hommes ne sont pas morts empoisonnés. Lucien, le premier, s'est étouffé avec un trop gros morceau de viande. Une scène qui a provoqué une crise cardiaque chez Olivier. Ils sont morts dans la nuit, à quelques minutes d'intervalle.

Un drame silencieux qui n'a pas alerté les voisins. "Pas un bruit", se souvient Héloïse, une voisine qui se rappelle les entendre encore discuter lorsqu'elle a fermé sa porte vers 21 heures.

À écouter également dans ce journal

- Les Frenchies de Moi Moche et Méchant dépassent le Shrek de Hollywood ! Cinq semaines seulement après la sortie du troisième épisode, c'est déjà le plus grand succès en 2017 dans l'hexagone avec 4,6 millions d'entrées dans les salles.



- Michel Mercier renonce à intégrer le Conseil constitutionnel en raison des soupçons d'emplois fictifs concernant ses filles.



- Deux ans après l'accident de car de Puisseguin, où 43 personnes avaient perdu la vie, un rapport d'experts met en cause le second réservoir d'essence installé à l'arrière de la cabine du camion qui est entré en collision avec le car, mais aussi un problème de freins sur la remorque de ce même camion.



- L'agriculteur Cédric Herrou, 37 ans, a été condamné mardi en appel à 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants et a aussitôt annoncé qu'il continuerait "à se battre".



- L'écrivain et journaliste Gonzague Saint-Bris, 69 ans, a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi dans un accident de voiture sur une petite route de Normandie.



- Au Mondiaux d'athlétisme de Londres, Renaud Lavillenie vise une médaille d'or en finale du saut à la perche, à partir de 20h35.