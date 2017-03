publié le 08/03/2017 à 18:44

C'est un chiffre qui laisse sans voix : chaque année, les enseignants cumulent plus de 13,5 millions de journées d'absence. Quand un prof est absent, il faut le remplacer. En 2015, cela mobilisait plus de 65.000 titulaires et 30.000 contractuels. C'est beaucoup, c'est trop pour une efficacité pas toujours évidente. La Cour des comptes tape du poing sur la table. Le ministère de l'Éducation est prié de prendre des mesures. Comme déjà, faire en sorte de remplacer les professeurs absents, 1 jour, 2 jours, 3 jours, dans les collèges et lycées, par un de leur collègue, qui enseigne la même matière, dans le même établissement.



C'est possible, depuis 11 ans, depuis le décret Robien, mais il n'est pas appliqué, face aux refus des enseignants. Résultat : aujourd'hui, seulement 5 à 20% des absences de courte durée sont remplacées. Pour contourner ce blocage, la Cour des comptes a une idée : imposer la mission de remplacement dans l'obligation de service des enseignants des collèges et lycées. Ils seraient obligés de le faire, à la demande du chef d'établissement.

Les syndicats enseignants sont vent debout. Ils ne veulent pas que le remplacement leur soit imposé, même payés en heures supplémentaires. Ils disent qu'ils ne veulent pas faire de la garderie. Eux, c'est de la pédagogie, des cours préparés. Le ministère, pris en tenaille entre la demande forte des parents d'élèves, qui rejoint celle de la Cour des Comptes et les syndicats d'enseignants, est en train d'œuvrer en coulisse pour tenter de réactiver ce vieux décret, qui permettrait, sur la base du volontariat, d'améliorer la gestion des absences entre collègues.

À écouter également dans ce journal

- Sursis pour la petite Marwa. Les médecins voulaient interrompre les traitements qui maintiennent en vie cette petite fille de 15 mois, lourdement handicapée, mais le Conseil d'État donne raison à la famille.



- La gauche plus éparpillée que jamais. Ce matin un poids lourd du PS, Bertrand Delanoë, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron. L'ancien maire de Paris explique qu'il ne se retrouve pas dans le projet de Benoit Hamon, il le juge même "dangereux".



- L'épilogue dans l'affaire Troadec. Des fragments de corps humains et des bijoux appartenant à la famille disparue ont été découverts lors des fouilles au domicile du beau-frère dans le Finistère.



- Garde à vue prolongée pour 54 jeunes après des violences près d'un lycée hier à Saint-Denis. L'affaire tourne à la polémique politique : François Fillon parle de "guérilla urbaine" et Marine Le Pen accuse le gouvernement "d'inertie".



- L'Institut Pasteur est visé par une enquête préliminaire. Des virus dangereux auraient circulé sans grande précaution.



- Le Barça veut sa revanche. Le club catalan reçoit le PSG ce soir au Camp Nou, en 8e de finale retour de la Ligue des champions.