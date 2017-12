publié le 07/12/2017 à 18:45

RTL vous le révélait dès la mi-journée : il n'y aura pas d'hommage national pour Johnny Hallyday, mais un hommage populaire sur les Champs-Élysées. L'idée avait été évoquée dès hier par son producteur historique Jean-Claude Camus. "C'est le rêve de Laetitia et c'est aussi le mien. Je pense qu'il a droit à ça", avait-il indiqué. L'Élysée a finalement donné son accord. La cérémonie aura lieu samedi.



Toujours selon nos informations, Johnny Hallyday sera enterré à Saint-Barthélémy, l'île des Antilles où il s'était fait construire une maison. En attendant cette cérémonie, le corps de Johnny a été transféré au funérarium du Mont Valérien, non loin de sa maison de Marnes-la-Coquette. Depuis ce matin, les fans se pressent pour dire adieu à leur idole.

On entendra aussi du Johnny ce week-end dans les stades. Une chanson sera diffusée avant chaque match de Ligue 1 et de Ligue 2, à l'entrée des joueurs sur la pelouse. Et puis à Paris, le message "Merci Johnny" sera projeté sur la Tour Eiffel dès ce soir et jusqu'à dimanche.

International - Aux États-Unis, la région de Los Angeles est ravagée par les flammes, attisées par des vents violents dignes d'un ouragan. Le foyer le plus important a déjà détruit 150 bâtiments et en menace encore 12.000. Des centaines de milliers de personnes sont appelées à évacuer.



International - Au Proche-Orient, les Territoires Palestiniens s'embrasent après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le Conseil de Sécurité de l'ONU se réunit en urgence demain, mais déjà, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, des manifestations tournent à l'affrontement.



Société - L'Assemblée nationale a donné son feu vert : il est désormais possible d'offrir des jours de congé à un collègue qui doit s'occuper d'un proche.



Culture - La Fête des Lumières débute ce soir à Lyon pour quatre jours, environ 50 attractions lumineuses vont éclairer la ville. Jusqu'à deux millions de personnes sont attendues. 1.500 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité.