Le journal de 18h : l’étonnant profil de l’agresseur de NKM

publié le 17/06/2017 à 19:35

Depuis 2 jours, le profil l’agresseur de NKM avait envahi les réseaux sociaux depuis 2 jours. L’individu qui a eu une altercation avec Nathalie Kosciusko Morizet, jeudi matin à Paris, est en garde à vue ce samedi 17 juin, après s’être rendu à la police judiciaire dans la matinée. L'agresseur, Vincent Debraize, est maire de Champignolles, village de 41 habitants dans le département de l'Eure. Une confrontation devrait être organisée cet après-midi entre Vincent Debraize et Nathalie Kosciusko-Morizet, qu’il avait traité “de bobo de merde”.



Son profil étonne cependant, puisque cet homme de 55 ans est responsable d'un établissement de santé à Paris. À Champignolles, il est décrit comme un élu présent et intéressé par son travail. Durant sa garde à vue, il aurait d’ailleurs essayé de négocier, car en tant que maire son tout petit village, il avait la volonté de tenir le bureau de vote de sa commune demain.

