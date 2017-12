avec Isabelle Choquet et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/12/2017 à 19:01

Le passage à niveau de Millas était-il en panne ? C'est la question centrale au lendemain du drame qui a tué 5 collégiens dans les Pyrénées-Orientales, jeudi 14 décembre. La conductrice du car assure que les barrières étaient levées et son employeur prend sa défense. Si les circonstances du drame n'ont pas pu être établies avec certitude pour l'instant, le transporteur est formel : les barrières étaient levées. C'est ce que la conductrice du car a assuré à son employeur Christian Faur.



"Notre conductrice est une conductrice expérimentée qui est chez nous depuis avril 2017 en contrat CDI et en qui nous avons pleine et entière confiance. Nous l'avons rencontré hier soir sur son lit d'hôpital, elle était parfaitement lucide", raconte Christian Faur au micro de RTL.

"Elle a expliqué avoir traversé en toute confiance et en toute sérénité un passage à niveau barrières ouvertes, et feu clignotant éteint. En clair, elle a passé le passage à niveau tranquillement en pensant que tout allait bien, ce qui malheureusement n'était pas le cas", poursuit-il. "Je voudrais qu'à la fin, quand la vérité sera connue, que la SNCF assume ses responsabilités", conclut l'employeur.

- Le village de Saint-Féliu-d'Avall s'est figé depuis ce jeudi 14 décembre. C'est de cette commune que venaient tous les collégiens victimes de l'accident à un passage à niveau à Millas, près de Perpignan.



- Pagaille ce vendredi 15 décembre au procès de Georges Tron. L'audience est interrompue depuis le début de l'après-midi. La défense de l'ancien Secrétaire d'Etat, jugé pour viol, avait demandé un renvoi, qui a été rejeté. Mais les débats n'ont pas repris.



- Emmanuel Macron aura 40 ans le 21 décembre prochain, mais il va fêter ça dès ce week-end, et pas n'importe où : au domaine de Chambord.



- Il n'y aura pas de coup de pouce pour le SMIC cette année encore. Mécaniquement, le salaire minimum va augmenter de 1,24% au 1er janvier. Pour une heure, il va passer de 9 euros 76 à 9 euros 88, brut. Autrement dit : 1.498 euros mensuels pour un temps plein.



- Une semaine après la mort de Johnny Hallyday et de Jean d'Ormesson, les ventes explosent. Depuis une semaine, 420.000 ont été disques vendus, singles ou albums. Même engouement en librairie pour Jean d'Ormesson. La Pléïade a réimprimé en urgence.