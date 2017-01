REPLAY - Le gouvernement souhaite ainsi empêcher le départ de mineurs vers des terrains jihadistes comme la Syrie ou l'Irak.

> Le journal RTL du 15 janvier 2017

par Philippe Robuchon publié le 15/01/2017 à 18:38

La nouvelle est passée un peu inaperçue, mais depuis ce matin, les mineurs qui veulent quitter le territoire français ont à nouveau besoin d'une autorisation parentale. Cette contrainte existait jusqu'en 2012 et avait été supprimée. L'objectif est clair : empêcher, dissuader les mineurs de se rendre en Syrie ou en Irak, via la Turquie le plus souvent.



L'autorisation de sortie du territoire (AST) complète "le dispositif de prévention de la radicalisation et de la lutte contre le terrorisme" en évitant les départs de mineurs sur les théâtres d’opérations de filières et réseaux djihadistes. L’AST ne se substitue pas aux mesures d’opposition ou d’interdiction de sortie du territoire, mais elle doit empêcher aux mineurs de quitter la France sans l’accord de leurs parents. Une barrière supplémentaire dans le signalement et l’appréhension des apprentis djihadistes.



La loi de juin 2016 dit donc qu'un mineur qui souhaite se rendre à l'étranger sans ses parents devra avoir sur lui une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l'autorité parentale, une photocopie de la pièce d'identité de cette personne et ses propres documents. À défaut, il lui sera impossible de quitter la France.

