Le journal de 18h : joie pour Laffont, déception pour Fourcade

publié le 11/02/2018 à 18:40

La France a donc décroché à Pyeongchang sa première médaille d'or. On attendait Martin Fourcade en biathlon eh bien non. L'or est accroché ce soir au cou de Perrine Laffont. La jeune femme, âgée de 19 ans seulement, a remporté l'épreuve des bosses en ski acrobatique. Elle avait déjà crevé l'écran il y a 4 ans à Sotchi, avant de craquer et de passer à côté de la finale. Tout à l'heure, avant de monter sur le podium, elle était sur un nuage.



Perrine Laffont est originaire de l'Ariège. Sur place, dans sa station des Monts d'Olmes, sa médaille d'or a provoqué une immense explosion de joie.

Martin Fourcade, en revanche, a complètement raté sa première journée olympique en biathlon. Il n'a terminé que 8e du sprint sur 10 kilomètres, bien loin derrière l'Allemand Peiffer. Échec cruel pour le sextuple tenant de la coupe du monde.

À écouter également dans ce journal

Tournoi des Six nations - Le XV de France s'est incliné 29-26 face à l'Écosse pour son deuxième match du tournoi. Prochaine rencontre le 23 février face à l'Italie.



Russie - Un Antonov de la compagnie Saratov Airlines s'est écrasé ce matin, quelques instants après son décollage d'un aéroport de Moscou. Aucun survivant parmi les 65 passagers et 6 membres d'équipage.



Société - Gérard Collomb se dit favorable à un service national universel obligatoire. Vendredi, sa collègue de Armées Florence Parly, avait déclaré qu'il ne le serait probablement pas.