publié le 14/04/2017 à 18:51

Allaiter son enfant en public, quelle horreur ! C'est manifestement comme ça qu'on raisonne au commissariat du IIe arrondissement de Paris. Un couple et son bébé de deux mois faisaient la queue pour faire des procurations en vue de la présidentielle. Le nourrisson s'est mis à pleurer de faim. Sa maman a voulu l'allaiter, elle a juste demandé une chaise pour être plus confortable. Refus catégorique des policiers. "Vous n'allez pas imposer ça aux gens", a dit l'un d'eux. Pour dire que l'allaitement devant témoin n'a rien de choquant, le couple a lancé une pétition pour le droit d'allaiter dans les lieux de la République, qui a recueilli plus de 15.000 signatures.



L'occasion aussi de rappeler que l'allaitement en public n'est pas interdit, malgré ce qu'a pu laisser penser l'attitude des fonctionnaires de police, apparemment indisposés par l'allaitement. Les parents semblent avoir été entendus. La préfecture de police dit regretter de n'avoir pu donner satisfaction à cette famille.

Le maire du IIe arrondissement, lui, va plus loin. Jacques Boutault a personnellement appelé la commissaire pour lui faire part de sa désapprobation face à l'attitude des deux fonctionnaires de police. Et il a décidé d'organiser prochainement un événement autour de l'allaitement afin de rappeler qu'il s'agit d'une liberté.

À écouter également dans ce journal

- Les quatre principaux candidats sont désormais au coude-à-coude selon le dernier sondage IPSOS-Sopra Steria pour Le Monde. Emmanuel Macron et Marine Le Pen à 22%, en baisse. Jean-Luc Mélenchon à 20% et François Fillon à 19%, en hausse. Compte tenu de la marge d'erreur dans ce type d'enquête, difficile de prédire le résultat du 1er tour le 23 avril prochain.



- La justice demande la levée de l'immunité d'eurodéputée de Marine Le Pen dans l'affaire de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de salariés du Front national au Parlement européen. Marine Le Pen avait refusé de se rendre à une convocation des juges le mois dernier.



- Les musulmans de France vont profiter de leur réunion annuelle, qui se tient au Bourget ce week-end, pour interpeller les candidats à la présidentielle.



- À l'étranger, la Chine et la Russie s'inquiètent des velléités de la Corée du Nord. Pyongyang pourrait procéder à un nouvel essai nucléaire ce week-end, ce qui est pourtant interdit par la communauté internationale. Donald Trump prévient que le problème sera traité. De son côté, la Corée du Nord promet une réponse sans pitié à toute provocation américaine.



- Le match de football Lyon-Besiktas d'hier soir laisse des traces. Douze supporters lyonnais et turcs ont été interpellés. Une quarantaine de personnes ont été blessées lors des incidents dans et aux abords du stade à Lyon. Le quart de finale aller de Ligue Europe a été retardé de 3/4 d'heure. L'OL l'a finalement emporté 2 buts à 1, mais la gestion de ce match par le club qui jouait à domicile pose question.