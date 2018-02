publié le 13/02/2018 à 18:44

Le gouvernement s'est bien gardé de nous le dire : l'expérimentation des routes à 80 km/heure n'a pas fait baisser le nombre d'accidents, bien au contraire. La mesure est testée depuis 2015 sur trois tronçons de routes secondaires, mais aucun bilan officiel n'a été dressé.



L'association 40 Millions d'Automobilistes a donc décidé de prendre les choses en main et a épluché tous les fichiers du ministère de l'Intérieur. Constat : le nombre d'accidents est en augmentation, et même en nette augmentation.

40 Millions d’automobilistes recense une hausse de 10% du nombre de victimes sur les 18 premiers mois de tests. En contradiction donc avec les propos du premier ministre. Début janvier, Édouard Philippe avait en effet affirmé que de 27 accidents et six morts, on était passé à 20 accidents et trois morts quand la vitesse avait été abaissée à 80 km/h..

