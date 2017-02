Le journal de 18h : Hamon, Fillon, Mélenchon... un week-end très politique

publié le 19/02/2017 à 18:23

Benoît Hamon était l'invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, dimanche 19 février. Le candidat du parti socialiste à la présidentielle a réagi à la sortie polémique d'Emmanuel Macron sur la colonisation française. "Je ne suis pas pour caractériser cela comme un crime contre l'humanité", a-t-il clairement dit à l'intention de son adversaire. Et de poursuivre : "Parce que cela veut donc dire que l'on envisage qu'une cour pénale internationale puisse juger des Français pour crime contre l'humanité".



De son côté, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur le chiffrage de son programme lors d'une émission retransmise en direct sur YouTube et Facebook, entièrement consacrée au chiffrage de son projet. Le président de la France insoumise compte sur une politique d'investissement et de relance budgétaire pour réduire massivement le chômage et autoriser des taux de croissance et d'inflation très flatteurs sur le quinquennat, en même temps qu'une réduction de la dette publique.

En cette journée dominicale, François Fillon en a profité pour galvaniser une nouvelle fois ses troupes. Il a exhorté ses soutiens à ne pas se laisser "intimider, ni par les attaques, ni par les manifestants", dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. "Ils font du bruit ? Nous, nous défendons un projet pour la France. En démocratie, c'est le suffrage universel qui décide et lui seul", a-t-il souligné, en estimant que son programme était "le seul capable de redresser la France" et "d'assurer sa sécurité".

À écouter également dans ce journal :

- Montauban : un individu d'une trentaine d'années a été arrêté par la police municipale après, dimanche, après avoir semé la panique dans la ville. Celui-ci s'est laissé aller à un véritable rodéo, selon La Dépêche, avant de descendre de son véhicule et d'agresser au couteau une passante.



- Vaucluse : aucune piste n'était privilégiée samedi en fin de journée après l'incendie d'un centre de stockage de bouteilles de gaz dans une zone isolée du Vaucluse qui a provoqué une série d'explosions spectaculaires dans la nuit de vendredi à samedi, sans faire de victime, a-t-on appris auprès du parquet.



- États-Unis : Donald Trump a laissé la Suède perplexe, lors d'un discours prononcé samedi 18 février où il devisait sur la crise des réfugiés et l'insécurité dans le monde, et a évoqué un attentat commis dans le pays scandinave, qui n'a en fait jamais eu lieu. "Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède. La Suède, qui l'aurait cru ? La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, et maintenant ils ont des problèmes comme ils ne l'auraient jamais pensé", a lancé le président américain depuis la Floride.



- Irak : des milliers de soldats et policiers irakiens ont lancé dimanche l'assaut pour chasser les jihadistes de l'ouest de Mossoul, les organisations humanitaires s'inquiétant du sort des 750.000 civils pris au piège d'une bataille qui s'annonce longue et dure.



- Tennis : Jo-Wilfried Tsonga a remporté à Rotterdam le 13e titre de sa carrière en battant le Belge David Goffin 4-6, 6-4, 6-1 en finale, dimanche, pour enlever son 401e match sur le circuit ATP.



- Football : Moins de deux ans après son départ fracassant de l'OM, l'iconique entraîneur argentin Marcelo Bielsa va faire son retour en Ligue 1 cet été, mais à l'autre bout de la France, à Lille.