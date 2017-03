Le journal de 18h : H-3 avant le premier débat de la présidentielle

publié le 20/03/2017 à 19:27

Dans maintenant 3 heures, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon font croiser le fer pour la première fois sur TF1, lors d’un débat animé par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. Une rencontre inédite à presque un mois du premier tour pour lequel un tiers des Français ne sont pas sûr d'aller voter.



Pour ce premier débat avant le premier tour, TF1 et LCI ont choisi d'aborder trois thèmes qui dureront entre 45 et 50 minutes chacun. Quel modèle social pour la France ? Quel modèle économique pour la France ? Quelle place pour la France dans le monde ? L'annonce de la mise en place de ce débat a fait polémique, puisqu'il ne réunit pas les six autres candidats en course pour l'Élysée.

À écouter également dans ce journal

- Quatre jours après la fusillade qui a fait 5 blessés à Grasse, les élèves et les enseignants ont retrouvé leur classe. Le tireur présumé et l'un de ses amis ont été mis en examen.

- L'ancien patron de la lutte anti drogue, François Thierry, est de nouveau en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur une saisie record de cannabis en 2015 dans le 16ème arrondissement de Paris, en raison des relations troubles entre la police et les indics.



- La RAPT teste de nouveaux bancs polémiques dans la station de métro Stalingrad à Paris : ces banquettes monobloc inclinées réseaux sociaux, les internautes dénoncent une nouvelle combine pour empêcher les SDF de s'installer.



- Six hommes cagoulés ont fait irruption la nuit dernière sur ce site de Wissous (Essonne) pour incendier une cinquantaine de camions-poubelles dans une décharge.



- Le patron du FBI et celui de la NSA, les grandes oreilles de l'Amérique, sont auditionnés par la commission du renseignement de la Chambre des représentants aux États-Unis à propos de l'influence de la Russie sur la présidentielle et les accusations de Donald Trump contre Barack Obama.