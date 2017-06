Le journal de 18h : François de Rugy devient président de l’Assemblée nationale

publié le 27/06/2017 à 19:29

D'abord plébiscité par les membres du groupe parlementaire de La République En Marche, François de Rugy a été élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 27 juin. Le député de la 1re circonscription de Loire-Atlantique a obtenu l'assentiment de ses collègues lors de la première journée de la quinzième législature, mardi 27 juin. L’ex-écologiste passé à la République en marche (REM), a été élu largement, avec 353 voix, treizième président de l'Assemblée nationale de la Ve République.



Parmi les quatre autres prétendants au perchoir, Jean-Charles Taugourdeau (LR) a récolté 94 voix et Laure de La Raudière (LR, groupe des "constructifs") 34 voix, a annoncé peu avant 17h à la tribune de l'Assemblée le doyen d'âge, Bernard Brochand (LR), qui présidait la séance. La candidate du groupe "Nouvelle Gauche" (ex-groupe PS) Laurence Dumont a obtenu 32 voix et la candidate LFI soutenue par les communistes, Caroline Fiat, 30 voix. La plupart des députés ont salué l'élection de François de Rugy par une longue standing ovation, à l’exception des députés de La France Insoumise.

À écouter également dans ce journal

- Quelques semaines après le virus WannaCry, une nouvelle cyberattaque a frappé aujourd'hui des entreprises et des institutions en Ukraine et en Russie ce mardi 27 juin. Elle s'est très vite répandue dans toute l'Europe et au-delà. Plusieurs grandes entreprises sont touchées, notamment Saint-Gobain, en France.

- La Cour des comptes a tiré à boulets rouges sur le quinquennat Hollande. Les sages de la rue Cambon condamnent des comptes insincères, selon Le Canard enchaîné, alors que le déficit de l'état n'aurait pas baissé depuis 2013.



- Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu un avis très attendu ce mardi 27 juin en se prononçant en faveur de la procréation médicale assistée (PMA) pour les couples de femmes et aux femmes célibataires. Le gouvernement devrait donc bientôt plancher sur le sujet.



- Près d'un an après l'attentat du 14 Juillet, les juges parisiens chargés de l'enquête présentent leurs résultats aux victimes et à leurs proches devant plus de 150 personnes et une cinquantaine d'avocats. L'attentat avait fait 86 morts et plus de 450 blessés, et pour les familles présentes aujourd'hui, l'exposé des juges est très difficile à supporter.



- Les salariés de GM&S Industry sont en colère et ont allumé des feux de pneus et de palettes dans les ateliers ce mardi. L'équipementier automobile de la Creuse est toujours menacé de liquidation, des négociations sont en cours pour la reprise du site de la Souterraine. Une rencontre a eu lieu aujourd'hui à Bercy, mais les syndicats estiment que rien n'avance.



- L'ancien gérant de la société SEB, qui avait approvisionné LIDL avec des steaks contaminés par la bactérie E-coli, a écopé de trois ans de prison dont deux ferme, de 50.000 euros d'amende. Une quinzaine d'enfants ont été intoxiqués, l'un d'eux est paralysé à vie et handicapé mental.