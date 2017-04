Le journal de 18h : France Télévisions abandonne son dernier débat

publié le 05/04/2017 à 18:58

Avec près de 6 millions et demi de téléspectateurs en moyenne et un record historique pour BFM, le débat oragnisé par la chaîne d’information et sa rivale CNews a suscité l’intérêt des téléspectateurs. Des audiences qui doivent rendre l’échec du débat du 20 avril encore plus frustrant. Ce mercredi, France 2 a en effet annoncé renoncer à l'organisation de ce grand rendez-vous avec les onze prétendants à la fonction suprême



Jean-Luc Mélenchon avait annoncé son refus de participer à un débat aussi proche du premier tour, et plusieurs autres candidats ont émis des réserves. Après avoir réuni les représentants des candidats à France Télévisions, la chaîne a proposé de mettre en place une nouvelle formule avec une série d'entretiens individuels face à Léa Salamé et David Pujadas.

À écouter également dans ce journal

- Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Lille pour des soupçons d'emplois fictifs au sein du groupe Front national du conseil régional Nord-Pas-de-Calais, visant notamment Marine Le Pen et David Racheline.

- Le Conseil de sécurité de l'ONU s’est réuni en urgence après l'attaque chimique d'hier en Syrie, qui a fait 72 morts dont 20 enfants. Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont présenté un projet de résolution qui condamne fermement ce massacre, mais la Russie a jugé ce texte inacceptable.



- Une nouvelle polémique entoure le dispositif de sécurité du 14 juillet dernier à Nice. Une première enquête préliminaire avait été classée sans suite, mais une nouvelle plainte contre la mairie et contre l'État vient d'être déposée par les parents d'un petit garçon de 4 ans qui a été tué ce soir-là.



- Le contrôle technique risque de devenir beaucoup plus stricte à partir du mois de mai 2018. Les défauts qui exigent une réparation et une contre-visite seront beaucoup plus nombreux.



- L'ancienne star des All Blacks, Ali Williams, a été condamnée à 1.500€ d'amende à Paris pour achat de stupéfiants. Il a été mis à pied par le Racing 92 qui devrait prochainement le licencier.