REPLAY - Anis Amri a été abattu par la police italienne à Milan, cinq jours après l'attentat de Berlin.

> Le journal de 18h : fin de cavale pour le terroriste de Berlin Crédit Image : RTL Télécharger

par Céline Landreau publié le 23/12/2016 à 18:43

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Anis Amri était l'homme le plus recherché d'Europe. Il a été abattu cette nuit en Italie, à Milan. Le groupe État islamique a confirmé la mort de celui qui avait projeté le camion bélier sur le marché de Noël de Berlin lundi dernier faisant 12 morts et des dizaines de blessés. Le terroriste a été abattu à Milan après être passé par la France. Les autorités ont affirmé qu'elles avaient notamment retrouvé un billet de train Chambéry-Milan dans les affaires de Anis Amir.



Le terroriste présumé a donc été tué et c'est un soulagement dans toute l'Allemagne. Mais un soulagement qui interroge, car le passage à l'acte puis la cavale du fugitif a mis en évidence des failles dans les services de renseignements de police allemands. Angela Merkel, la Chancelière, l'a reconnu tout à l'heure.



Un État fort, un État qui ne cède pas à la peur et qui continue à défendre le vivre ensemble. C'est un peu l'esprit à Berlin ce soir, où un grand concert a lieu actuellement Porte de Brandebourg. Une sorte de thérapie collective sous haute surveillance.

À écouter également dans ce journal

- Plus de 91 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés ce week-end pour assurer la sécurité des Français pendant les fêtes de Noël. "La menace est forte, notre réponse n'a jamais été aussi forte", a expliqué le ministre l'Intérieur Bruno Le Roux.



- Une opération déminage a eu lieu dans le centre-ville de Metz. La place de la République a été évacuée vers 16 heures après la découverte d'une voiture jugée suspecte à proximité du marché de Noël. Une bouteille de gaz était sur le siège arrière.



- L'évacuation des civils et des rebelles est désormais terminée dans les quartiers est d'Alep. Vladimir Poutine a appelé Bachar al Assad pour le féliciter. Le président russe estime que la reprise d'Alep est un pas très important vers le règlement du conflit qui ravage la Syrie depuis 2011 et qui a fait 310.000 morts et des millions de déplacés.



- Depuis quelques jours la fachosphère s'en prend à une nouvelle cible : François Fillon. Sur les réseaux sociaux, le candidat de la droite est affublé d'un nouveau surnom : Farid Fillon.



- Le paquet de cigarettes neutre sera bien généralisé au 1er janvier. Le conseil d'État a rejeté les recours des buralistes et fabricants de tabac qui contestaient cette obligation.



- Les chauffeurs Uber ont décidé de suspendre leur mouvement pour Noël. Décision prise après une nouvelle journée de mobilisation en région parisienne et à Lyon. Les chauffeurs réclament notamment une meilleure rémunération.



- 1.200.000 passagers vont prendre le train ce week-end. Comme un cadeau, la SNCF annonce qu'elle n'augmentera pas ses tarifs le 1er janvier. Et Guillaume Pépy a annoncé que les premiers trains marshall circulent déjà. Des trains donc avec des cheminots de la surveillance SNCF en civils et armés.