François Fillon ne renoncera pas à sa candidature à l'élection présidentielle. Pas question pour lui de jeter l'éponge malgré la menace d'une mise en examen. Il a annoncé lui-même sa convocation devant les juges le 15 mars prochain aux fins de mise en examen, lors d'une conférence de presse à la mi-journée. C'est sur un ton terriblement dramatique qu'il s'en est remis au suffrage populaire. "La France est plus grande que nous. Elle est plus grande que mes erreurs. Elle est plus grande que les partis pris d’une large part de la presse. Elle est plus grande que les emballements de l’opinion elle-même."



Pour tenir cette conférence de presse, François Fillon a annulé sans crier gare sa visite au Salon de l'Agriculture, mais il s'est rattrapé dès cet après-midi en allant à la rencontre du monde paysan, de plus en plus tenté par le vote Le Pen.

Mais dans le même temps, plusieurs membres des Républicains ont annoncé qu'ils ne soutenaient plus François Fillon, à l'image de Bruno Le Maire qui a annoncé qu'il démissionnerait de ses fonctions dans la campagne du candidat. L'ancien ministre de l'Agriculture invoque le respect de la parole donnée. En effet, il y a quelques semaines, François Fillon affirmait qu'il ne serait pas candidat s'il était mis en examen. L'UDI de son côté à annoncé la suspension de sa participation à la campagne de François Fillon.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron était au Salon de l'Agriculture ce matin, seul puisque François Fillon préparait son discours. Si le terrain semblait dégagé pour l'ancien ministre de l'Économie, sa visite n'a toutefois pas été une promenade de santé puisque le candidat a reçu un œuf sur le visage.



- Benoit Hamon, en déplacement en Bretagne a dénoncé "l'incroyable violence" des propos de François Fillon à l'égard des magistrats et de la justice. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé un peu goguenard qu'il avait "presque de la peine" pour la droite qui mériterait un candidat présentable, dit-il.



- Orvault : un pantalon et la carte vitale de Charlotte, la fille âgée de 18 ans, ont été retrouvés près de Brest, à 300 kilomètres du domicile familial. Seul l'ADN de l'étudiante ne figurait pas parmi les traces de sang retrouvées dans la maison. Les quatre membres de la famille Troadec n'ont pas donné de signe de vie depuis le 16 février dernier.



- Jean-Marie Le Pen a été condamné en appel pour avoir de nouveau qualifié les chambres à gaz de "détails de la Seconde Guerre Mondiale", en avril 2015. Le fondateur du Front national devra payer 30.000€ d'amende pour contestation de crime contre l'humanité.



- Pour lutter contre les violences faites aux enfants, le gouvernement a lancé un vaste plan qui prévoit notamment un examen systématique en cas de mort inexpliquée d'un enfant de moins de deux ans.



- La Bourse de Paris a terminé en forte hausse ce soir de 2,10 % à 4.960 points, soit son plus haut niveau depuis novembre 2015.