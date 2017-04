Le journal de 18h : ETA fournit à la France une liste de caches d'armes

publié le 08/04/2017 à 18:28

C'est un geste historique. L'organisation terroriste basque espagnole ETA, qui avait annoncé son "désarmement total" pour ce samedi 8 avril, a remis aux autorités françaises, via des intermédiaires, une liste de caches d'armes. L'organisation a fourni une première liste recensant douze caches d'armes et d'explosifs, ramenée ensuite à huit. Elles constitueraient ce qu'il reste de l'arsenal d'ETA et sont situées dans le départements des Pyrénées-Atlantiques.



La Commission internationale de vérification (CIV), une structure indépendante qui oeuvre depuis des années à la résolution du conflit basque, mais n'est reconnue ni par Madrid, ni par Paris, a "fourni aux autorités françaises une liste de caches d'armes", a confirmé samedi 8 avril la CIV au cours d'une conférence de presse à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Elle a reçu cette liste de la main des "artisans de la paix", une structure issue de la société civile française, a précisé son porte-parole, le Srilankais Ram Manikkalingam, professeur en sciences politiques à l'Université d'Amsterdam (Pays-Bas).

À écouter également dans ce journal :

- Suède : 24 heures après l'attentat au camion bélier qui a fait quatre morts et 15 blessés, un ressortissant Ouzbek de 39 ans, connu des services de renseignements, se trouve toujours en garde à vue.

- Présidentielle : la salle où Marine Le Pen devait donner un meeting samedi après-midi à Ajaccio a été évacuée après que des manifestants en ont été exclus, entraînant des échanges de coups et l'usage de gaz lacrymogène.



- Guyane : un commissaire de police ayant été "sérieusement blessé" lors d'une manifestation qui a dégénéré dans la nuit de vendredi à samedi 8 avril à Cayenne, devant la préfecture.



- Paris : Quelque 150 prostituées ont manifesté samedi dans la capitale à l'occasion du premier anniversaire de la loi pénalisant les clients pour dénoncer la dégradation de leur condition de vie et de travail et réclamer l'abrogation du texte.



- Tennis : la France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis en battant la Grande-Bretagne 3 à 0 grâce à la victoire du double Nicolas Mahut et Julien Benneteau contre Jamie Murray et Dominic Inglot en quatre sets 7-6 (9/7), 5-7, 7-5, 7-5, à Rouen.



- Formule 1 : Lewis Hamilton a beau être "fan" de Sebastian Vettel, il ne lui fera aucun cadeau dans la bagarre qui promet de les opposer en 2017. Le Britannique l'a rappelé samedi 8 avril en s'offrant devant l'Allemand la pole position au Grand Prix de Chine.