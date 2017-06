Le journal de 18h : deux Français portés disparus après l'attentat de Londres

publié le 05/06/2017 à 18:33

Selon les informations de RTL, deux Français sont portés disparus, deux jours après l'attentat de Londres. Le dernier bilan officiel de l'attaque à la camionnette et aux couteaux est de 7 morts et de 48 blessés. Parmi ces victimes, un ressortissant Français est mort et sept autres sont blessés. Le Français qui a perdu la vie s'appelait Alexandre Pigeard. Il était serveur au Borough Bistro, un des endroits pris pour cible, pas très loin du London Bridge. Il avait traversé la Manche, mais il a grandi en Normandie.



Deux hommes sont également portés disparus. Il s'agit de Xavier, âgé de 46 ans, qui se trouvait sur le London Bridge avec sa compagne et de Sébastien, 36 ans. La famille de ce dernier n'a plus de nouvelles et dépose des affiches dans les rues de la capitale britannique.

Concernant l'enquête, de nouvelles arrestations ont eu lieu aujourd'hui dans l'est de Londres. L'attaque a été revendiquée par Daech la nuit dernière. Les enquêteurs multiplient les interpellations, mais contrairement à l'attaque de Manchester, il y a deux semaines, ils ne pensent pas que les trois terroristes appartenaient à un réseau actif.

À écouter également dans ce journal

- Égypte, Arabie Saoudite, Émirats-Arabes-Unis et Bahreïn ont rompu leurs relations avec le Qatar, accusé de "soutenir le terrorisme". Les États-Unis réclamaient pourtant de l'unité face à la montée de l'extrémisme il y a deux semaines.



- C'est demain que le gouvernement va véritablement s'attaquer à la réforme du code du travail. Le gouvernement doit transmettre aux partenaires sociaux une lettre de cadrage des discussions, pour cette réforme qu'Emmanuel Macron souhaite faire passer par le biais des ordonnances.



- Selon une étude malaisienne, la plupart des sels marins vendus présentent des traces de microplastiques.



- Stan Wawrinka s'est qualifié pour les quarts de finale à Roland-Garros en éliminant Gaël Monfils en trois sets (7-5, 7-6 (9/7), 6-2). Le Parisien, 16e mondial, était le dernier Français en lice dans le tableau masculin.



- c'est la fête ce soir à Clermont-Ferrand ! Plusieurs milliers d'Auvergnats se rassemblent en ce moment pour célébrer le titre de champion de France en rugby. Clermont, qui a souvent été maudit, a remporté le deuxième bouclier de Brennus de son histoire hier contre Toulon (22-16).