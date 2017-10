publié le 29/10/2017 à 18:57

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche 29 octobre en France pour dénoncer pêle-mêle harcèlement, agressions sexuelles ou viols subis, dans le sillage des témoignages qui ont déferlé sur la toile sous les hashtags #metoo et #Balancetonporc. Munis de petites pancartes "Metoo", "Metoo, j'avais 19 ans", "Metoo par un collègue", "Metoo par un camarade militant", quelques centaines de femmes, mais aussi des hommes se sont réunis place de la République à Paris. Plusieurs rassemblements se sont aussi déroulés en province.



L'appel à manifester a été lancé par la journaliste Carol Galand qui avait invité "à faire de #metoo autre chose qu'un buzz sur les réseaux sociaux". Margot, 18 ans, serveuse, raconte qu'un de ses collègues lui "pinçait les jambes dans l'escalier". Quand elle en a référé à son supérieur, celui-ci est allé parler à son collègue, mais est revenu en lui disant que "c'était sa manière de communiquer". Depuis, Margot a démissionné, "en partie pour cela", raconte-t-elle sur la place de la République.

À écouter également dans ce journal :

- Indépendance en Catalogne : une foule calme, mais en colère a défilé dimanche 29 octobre à Barcelone pour dire "non" à l'indépendance. Entre 300.000 et 1 million de personnes se sont rassemblées pacifiquement pour protester contre la déclaration d'indépendance.

- Éducation : le gouvernement présentera lundi 30 octobre sa réforme du système APB. L'idée générale ? Mettre fin à l'algorithme informatique et ainsi ne plus laisser l'ordinateur décider tout seul du sort des bacheliers.



- Invité du Grand Jury sur RTL, Le Figaro et LCI ce dimanche 29 octobre, Laurent Wauquiez, favori pour la présidence des Républicains, a interpellé le gouvernement sur le fait que "110 jihadistes" revenus d'Irak et de Syrie seraient "en liberté" en France, exigeant leur "enfermement immédiat".



- Football : c'était en quelque sorte le match de l'équipe de Carles Puidgemont contre celle de Mariano Rajoy. Contre toute attente, le modeste promu catalan Gérone a dominé le Real Madrid 2-1, dimanche 29 octobre, pour la 10e journée du Championnat d'Espagne, une victoire historique et à la résonance très particulière sur fond de crise politique en Catalogne.