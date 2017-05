publié le 04/05/2017 à 18:34

Emmanuel Macron porte plainte contre Marine Le Pen, qui lors du débat hier soir à insinué que la candidat "En Marche" disposerait d'un compte offshore dans les Bahmas. Dans le même temps, on a vu apparaître sur le net des documents censés prouver l'existence de ce compte offshore. Emmanuel Macron a porté plainte pour propagation de fausses nouvelles et faux et le parquet a ouvert une enquête.



Cette information est apparue sur internet 2 heures à peine, avant le début du débat. Sur un forum américain, un internaute poste un document de 15 pages à l'entête de la Carribean Bank. Des photos de contrats qui prouveraient qu'Emmanuel Macron y aurait ouvert un compte en mai 2012. L'information fait le tour de Twitter et est largement repostée par des comptes pro-Trump et pro-Poutine, avant de faire le tour des soutiens de Marine Le Pen.

Emmanuel Macron, lui, a contre-attaqué en deux temps. Il a d'abord déposé plainte ce matin notamment pour "divulgation de fausses nouvelles en vue de détourner les suffrages". Parallèlement, son équipe, très active sur internet a diffusé une note. Une sorte de contre enquête qui prouverait que ces documents sont des "faux grossiers" selon leurs mots. Le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête. Il doit maintenant vérifier s'il s'agit ou non de faux documents.

- Barack Obama a officiellement apporté son soutien à Emmanuel Macron dans une vidéo postée sur le compte Twitter d'En Marche, ce jeudi 4 mai.



- Après un débat houleux, les deux candidats sont de retour sur le terrain. Emmanuel Macron est à Albi dans le Tarn. Quant à Marine Le Pen, elle est attendue en Picardie mais avant cela, la candidate du Front national s'est rendue à Dol-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine où elle a été accueillie par des jets d'œufs.



- Toute "clause Molière", par laquelle certaines collectivités territoriales veulent imposer l'usage du français dans les marchés publics dans le but de limiter le travail détaché est illégale et doit être "traitée comme telle", rappelle une récente instruction interministérielle adressée aux préfets.



- Le tribunal de commerce de Bobigny a acté le placement en redressement judiciaire du groupe Agora distribution, maison mère de l'enseigne à bas prix Tati, en cessation de paiement.



- La Cour de cassation retoque la mention "sexe neutre". C'est ce que voulait inscrire sur son état civil un intersexe, c'est-à-dire une personne née sans attribut, ni masculin ni féminin. La Cour a refusé, mettant en avant les innombrables répercussions que cela aurait sur le droit français.



- L'acteur Victor Lanoux est décédé la nuit dernière à l'âge de 80 ans. Son rôle de Louis la Brocante l'avait rendu très populaire ces dernières années.