publié le 24/06/2017 à 19:06

Les secouristes recherchaient encore samedi soir d'hypothétiques survivants en pleine nuit au milieu d'un amas de débris, après un glissement de terrain qui a rasé un village du sud-ouest de la Chine et fait plus de 100 disparus. Le bourg isolé de Xinmo a été frappé à 05h45 heure locale (21h45 GMT vendredi) par l'effondrement d'un pan de montagne dans la province du Sichuan, et 62 maisons ont été ensevelies.





Les dépouilles d'au moins quinze personnes ont été extraites vers 22h heure locale samedi 24 juin (14h GMT), a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle, citant les services de secours. 112 habitants sont toujours recherchés, ont annoncé les autorités locales de la ville de Maoxian sur un réseau social. Près de 2.000 personnes sont arrivées sur les lieux du drame pour participer aux opérations de secours, d'après les autorités. Parmi eux, des policiers, des militaires, des civils et des pompiers accompagnés de chiens de recherche qui reniflaient le site à la recherche de survivants, selon des images de CCTV.

À écouter également dans le journal :

- Législatives 2017 : L'ex-ministre Richard Ferrand a été élu président du groupe La République en marche par les députés réunis en séminaire à la résidence du président de l'Assemblée nationale, selon des sources parlementaires concordantes.



- Parti socialiste : le Parti socialiste va affirmer "clairement" samedi 24 juin son appartenance à l'opposition face à la majorité présidentielle, une dizaine de jours avant le vote de la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe.



- JO 2024 : afin d'afficher son soutien à la candidature de Paris, Emmanuel Macron a testé samedi plusieurs installations dédiées à différentes disciplines sportives tout au long de la Seine. Accompagné de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, il s'est notamment essayé au tennis, qu'il pratique régulièrement, mais cette fois également en fauteuil roulant, ou encore à la boxe.



- Décès : la journaliste Véronique Robert, blessée lundi 18 juin dans l'explosion d'une mine à Mossoul en Irak où elle était en reportage pour l'émission Envoyé Spécial, est morte des suites de ses blessures, a annoncé samedi 24 juin France Télévisions dans un communiqué.



- Marche des fiertés : plusieurs milliers de personnes se sont réunies près de l'Assemblée nationale pour la quarantième Marche des fiertés parisienne, qui revendique l'ouverture de la procréation médicalement (PMA) assisté "pour toutes, sans condition ni restriction."



