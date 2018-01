Le journal de 18h : Bruno Le Maire promet d'être vigilant sur le dossier Carrefour

publié le 23/01/2018 à 19:16

Carrefour, le géant de la grande distribution dégraisse pour adapter son modèle aux nouvelles pratiques de ses clients. Son PDG Alexandre Bompard a annoncé la suppression de 2 400 postes. "Ces mesures contribuent à nous donner des marges de manœuvres. Elles sont difficiles mais doivent permettre de pérenniser le groupe."



Il s'agit d'un gros virage pour un groupe historique. Le premier hypermarché en France était un Carrefour, en 1963. Il y a une quinzaine d'années, le groupe était numéro 2 mondial de la grande distribution. Aujourd'hui il a rétrogradé à la 9ème place. Carrefour a donc annoncé aujourd'hui un vaste plan de transformation.

En Île-de-France, Carrefour représente 12 sites. "Trop lourd, trop coûteux" pour la direction qui a mis en place un plan de départs volontaires. En parallèle, les anciens magasins Dia vont disparaître. Un plan de sauvegarde de l'emploi pour les 2.100 salariés sera proposé. Si le groupe venait à ne pas être repris, le PDG de Carrefour a promis de reclasser plus de la moitié du personnel.

Le groupe justifie toutes ces coupes budgétaires par la priorité donnée au commerce en ligne et au bio. 2,8 milliards vont être investis dans le numérique d'ici cinq ans, soit fois plus qu'aujourd'hui. 170 nouveaux drive vont être ouverts dès 2018. Le groupe entend s'appuyer sur la Poste pour les livraisons. Carrefour veut également quadrupler son chiffre d'affaire dans le bio. Les syndicats appellent à la grève. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie promet d'être vigilant.

