REPLAY - Dans un entretien accordé à RTL, le chef de l'État syrien assure qu’il continuera de lutter contre les “terroristes” opposés à son régime.

> Le journal de 18h : Bachar Al-Assad regrette le "bain de sang" qui se produit en Syrie Crédit Image : RTL Crédit Média : RTL Télécharger

par La rédaction numérique de RTL publié le 08/01/2017 à 18:46

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Bachar Al-Assad, le président syrien, a donc accordé dimanche 8 janvier un entretien aux deux envoyés spéciaux de RTL en Syrie, Marie-Baptiste Duhart et Thomas Prouteau. Entretien qui s'est déroulé au palais présidentiel à Damas. Le chef de l'État syrien joue la carte de la lutte contre le terrorisme, qu'il présente comme l'objectif de son camp : "Bien entendu, il est très douloureux pour nous, Syriens, de voir une partie notre pays détruite, et de voir un bain de sang quoi qu’il arrive. Je n’ai jamais entendu parler, dans l’histoire, de bonne guerre. Toutes les guerres sont mauvaises".



Juste avant, le leader syrien avait rencontré trois députés français, Thierry Mariani, Jean La Salle et Nicolas Dhuicq, au lendemain de leur visite à Alep. Visite mouvementée d'ailleurs puisque des obus sont tombés tout près de l'aéroport où ils se trouvaient hier soir. L'interview de Bachar Al-Assad sera diffusée lundi matin à 7 heures et quart, dans la matinale d'Yves Calvi.

À écouter également dans ce journal

- Quatre soldats israéliens ont été tués, 15 autres blessés, par un camion qui leur a foncé dessus. Cela s'est passé à Jérusalem Ouest. Le chauffeur a été abattu. Selon Benyamin Netanyahu, le Premier ministre, c'est un Palestinien, sympathisant de l'État Islamique.





- Trois policiers ont été roués de coups lors d'un contrôle d'identité dans un hall d'immeuble, vendredi 6 janvier à Bobigny, dans un quartier habituellement tranquille. Une fonctionnaire a été gravement blessée à un œil. Les deux autres ont 10 et 15 jours d'arrêt de travail. Au total, 10 jeunes de 17 à 21 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.



- Un accident de la route a causé la mort de 4 personnes et fait 20 blessés, dont 3 graves, aux abords du viaduc de Charolles, en Saône-et-Loire. Un autobus transportant des ressortissants portugais vers la Suisse, a basculé en contrebas de la route nationale 79, parfois surnommée "la route de la mort".



- À Lyon, le ministère de la Santé a diligenté une enquête pour comprendre les raisons de la mort de 13 personnes âgées malades de la grippe dans la même maison de retraite depuis le 23 décembre. Six des 13 victimes étaient pourtant vaccinées.



- Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, dément les conclusions, évoquées notamment par le Journal du Dimanche, selon lesquelles il aurait reconnu sa responsabilité dans l'affaire de fraude fiscale qui lui vaut d'être interrogé par les magistrats. Pour la première fois, il a avoué être propriétaire de plusieurs villas aux Antilles, mais selon lui, il a assuré qu’il s’agissait d’un héritage familial.



- En Coupe de France, l’Olympique de Marseille a vaincu Toulouse grâce à un doublé de Rémy Cabella. L’OGC Nice a été sorti de la compétition par Lorient. Metz s'est fait éliminer à Lens grâce à Bourigeaud et Lopez. Moins surprenants, Caen et Bordeaux ont éliminé respectivement Sainte-Geneviève et Clermont. Auxerre s'est aussi qualifié après sa belle victoire (4-2 a. p.) contre Troyes.