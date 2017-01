Le journal de 18h : après la tempête, le froid s'installe sur la France

Alors que 110 000 foyers devaient encore s'allumer à la bougie dans la journée du vendredi 13 janvier après le passage de la tempête Egon, la météo prévoit une vague de froid pour les prochains jours.

Alors que la tempête Egon a fait de gros dégâts dans plusieurs régions de France dans la nuit du jeudi 12 janvier, les températures ont déjà commencé à baisser. C'est la double peine pour tous ceux qui, ce soir, sont encore privés d'électricité. À la mi-journée, 110.000 foyers devaient encore se débrouiller sans courant dans plusieurs départements du Nord.



Les équipes d'Enedis qui gèrent la distribution d'électricité travaillent d'arrache-pied pour raccorder tout le monde au plus vite. Une autre tempête a tué une jeune femme dans les Alpes-Maritimes. Actuellement, la Haute-Corse est toujours en alerte aux vents violents, les aéroports d'Ajaccio, Bastia et Calvi sont fermés.



Avec le froid qui arrive et plusieurs réacteurs nucléaires à l'arrêt, de nombreuses personnes redoutent une pénurie d'électricité. La filiale d'EFT, RTE, envisage de recourir à des mesures exceptionnelles dès mardi 18 janvier, comme diffuser des alertes pour inciter les français à réduire leur consommation d'électricité pendant les heures de pointe.

À écouter également dans ce journal

- Thomas Pesquet effectue sa première sortie dans l'espace ce vendredi 13 janvier. L'astronaute français, accompagné par son collègue américain, travaille sur le système électrique de la station spatiale internationale.



- Le seul terroriste encore vivant des attentats du 13 novembre Salah Abdeslam entretient une relation épistolaire avec une femme de sa cellule. Dans une lettre, le djihadiste assure qu'il n'a pas honte de ce qu'il est et évoque son rapport à la religion.



- Renault rattrapé à son tour par le scandale des moteurs diesel. Le parquet a ordonné jeudi 12 janvier l'ouverture d'une information judiciaire pour tromperie sur les qualités et les contrôles effectués, avec une circonstance aggravante : les manquements ont pu rendre les voitures dangereuses pour la santé.



- L'épidémie de grippe continue de faire des victimes et a déjà été particulièrement meurtrière. Les pompes funèbres constatent une hausse d'activité de 10 à 15%.



- Au lendemain du premier débat de la primaire à gauche, les candidats sont de retour sur le terrain. Arnaud Montebourg était à Bordeaux (en Gironde) ce vendredi 13 janvier.



- Mondial de handball : les Bleus affrontent le Japon, vendredi 13 janvier. Pour le moment, les Français mènent le match.