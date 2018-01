publié le 01/01/2018 à 18:52

Temps agité en ce début d'année 2018. La tempête Carmen balaie la France. 21 départements sont toujours placés en vigilance orange, avec des risques de submersion sur le littoral atlantique.



Ce soir, 65.000 foyers sont privés d'électricité, principalement dans les Pays-de-la-Loire, en Poitou-Charente et en Aquitaine. La Bretagne, elle, a été frappée un peu plus tôt dans la journée. Avec parfois des dégâts impressionnants.

Les autorités appellent évidemment à la prudence, même si le spectacle des éléments déchaînés attire curieux et badauds. Prudence encore, car Carmen va poursuivre son avancée et frappera notamment la Corse cette nuit.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, lundi 1er janvier, après avoir violemment agressé deux policiers dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Ce soir Emmanuel Macron promet sur Twitter que "les coupables du lynchage" de ces policiers seront "retrouvés et punis".



Économie - La vente de voitures neuves a progressé de plus de 4,7% en 2017. Au total, plus de 2 millions 110.000 voitures particulières ont été immatriculées.



International - Le président iranien hausse le ton. Alors que dix personnes ont été tuées hier soir lors de nombreuses manifestations contre le pouvoir et la vie chère dans le pays, Hassan Rohani a pris la parole aujourd'hui pour afficher sa fermeté face aux protestataires.



Basket - Le monde du basket rend hommage aujourd'hui à Frédéric Forté, décédé à l'âge de 47 ans. L'ancien joueur et président du CSP-Limoges qu'il a aidé à remonter de la 3e division à la Pro A, jusqu'au titre de champion de France en 2014-2015.