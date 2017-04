et Maxime Magnier

publié le 04/04/2017 à 19:02

Au moins 100 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie après une attaque chimique perpétrée ce mardi 4 avril au matin dans une province du nord-ouest de la Syrie tenue par des rebelles et djihadistes.



Plus tard, vers midi, l'hôpital qui accueillait les blessés a été bombardé, selon l'opposition syrienne. D'après des médecins, les symptômes montrent bien qu'il s'agit d'une attaque à l'arme chimique : les victimes sont en détresse respiratoire avec de l'écume aux lèvres, les pupilles dilatées, et souffrent de convulsions.

Pour François Hollande, il ne fait aucun doute que l'attaque chimique est l'œuvre de Bachar el-Assad. Le chef de l'État français pointe "la complicité" et "la responsabilité morale" des "alliés" du régime de Damas. L'armée syrienne, elle, dément catégoriquement être à l'origine de cette attaque.



De son côté, Paris a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, laquelle aura lieu mercredi. D'ores et déjà, une commission des Nations Unies a ouvert une enquête.

