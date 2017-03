Le journal de 18h : Anvers saisi de frayeur

publié le 23/03/2017 à 19:04

Un homme a tenté de foncer sur la foule à Anvers, en Belgique, sans faire de blessés ce jeudi aux alentours de 11 heures. À bord d’un véhicule immatriculé en France, l'homme s'est introduit sur la principale artère commerçante de la ville, pourtant piétonnière. Alors qu'il roulait à vive allure, des militaires ont d'abord tenté de l'intercepter, mais le conducteur a continué sa course folle avant d'être arrêté par des policiers.



Ivre au moment de son interpellation, l'homme de 39 ans, habitant à Lens était connu de la justice pour violences conjugales, usage de stupéfiants, vol et destruction de biens ainsi que transports d'armes blanches. Le suspect, qui n'a toujours pas pu être entendu par les enquêteurs en raison de son état est un Tunisien possédant une carte de séjour française.

À écouter également dans ce journal

- La piste du terrorisme islamiste s’est confirmée après l’attaque ayant fait quatre morts devant le Parlement britannique à Londres le 22 mars. Daesh a revendiqué l’attaque dont le bilan officiel fait état de trois morts, outre l'assaillant.

- Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron ce jeudi, déclenchant la colère de l’équipe de Benoît Hamon. "On tient les gens pas par des disciplines. On tient par de la conviction et des projets", a répliqué Emmanuel Macron lors d’un déplacement dans l’Yonne.



- Une petite fille de trois ans a été immolée par le feu, il y a deux jours à Auneuil, dans l'Oise. Une voisine l'aurait aspergé d'essence et brûlé. La fillette est entre la vie et la mort et sa mère a dû être opérée elle aussi, car elle a été sérieusement blessée en tentant de lui porter secours.



- Trois employés de l’abattoir d’Alès sont jugés pour maltraitance sur les animaux. L'affaire avait fait grand bruit il y a un an après la diffusion d'une vidéo choc de l'association L214, tournée en caméra cachée dans cet établissement certifié BIO du Vigan.



- L'accès aux soins n'a jamais été aussi difficile en France : il y a 5 ans, il fallait 48 jours pour obtenir une consultation chez un spécialiste, 61 jours aujourd’hui. Le délai s’élève même à 117 jours pour consulter un ophtalmologue dans les territoires les plus déserts.

La rédaction vous recommande