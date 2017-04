Le journal de 18h - Air Cocaïne : Philippe Naudin pourrait revenir en France

et AFP

publié le 10/04/2017 à 18:38

L'expert aéronautique Christophe Naudin, 54 ans, détenu en République dominicaine depuis près d'un an pour son implication dans la fuite des pilotes français de l'affaire "Air Cocaïne", a signé un accord avec le parquet de la République dominicaine pour envisager "un retour rapide en France", ont annoncé lundi 10 avril ses avocats.



Le quinquagénaire "a accepté de plaider coupable de l'infraction de 'trafic de migrants', qualification retenue par le parquet dominicain pour sanctionner sa participation en octobre 2015 à l'opération ayant permis aux deux pilotes, Pascal Fauret et Bruno Odos, de quitter la République dominicaine alors qu'ils y étaient soumis à une mesure de contrôle judiciaire, dans l'attente de leur procès en appel", écrivent ses avocats Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey dans un communiqué.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Marine Le Pen s'est attirée une volée de critiques en déclarant dimanche 9 avril dans Le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro que "la France n'est pas responsable du Vel d'Hiv", alors qu'elle était interrogée sur la rafle et la décision du président Jacques Chirac de reconnaître en juillet 1995 la responsabilité de la France. Emmanuel Macron, son principal adversaire d'après les sondages, y a vu lundi 10 avril dans un tweet "une faute politique et historique lourde".

- Présidentielle 2017 : à 13 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne officielle s'est ouverte, assurant aux 11 candidats une égalité du temps de parole, tandis que Jean-Luc Mélenchon continue sa percée dans les sondages, en s'approchant voire en dépassant François Fillon.



- Paris : une jeune femme s'est retrouvée suspendue par les pieds à la nacelle d'une attraction à la Foire du Trône, à 50 mètres du sol. Heureusement, plus de peur que de mal pour la jeune femme qui est sortie indemne de cette mésaventure.



- Guyane : François Hollande a appelé lundi à la fin du blocage en Guyane, finalement moins "total" que prévu, le collectif qui pilote le mouvement social depuis bientôt trois semaines ayant décidé d'assouplir la mesure.



- Égypte : le pape maintiendra son voyage en Égypte prévu fin avril, après les attentats dimanche contre deux églises coptes du pays qui ont fait 44 morts, a souligné le numéro trois du Vatican dans un entretien paru lundi 10 avril.



- Nouvelle Calédonie : les autorités ont mis en place lundi 10 avril un important dispositif de sécurité à l'approche du cyclone Cook. La plupart des communes ont ouvert des centres d'hébergement à l'approche du puissant cyclone, qui a commencé à causer des dégâts dans l'archipel, ont-informé lundi les autorités.