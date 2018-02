publié le 10/02/2018 à 18:48

Un jour de fête aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes. Pas pour les partisans de l'aéroport, mais pour les zadistes et pour tous ceux qui s'étaient opposés au projet d'aéroport. On est venu de partout en France, d'Europe même.



Ambiance bon enfant, avec près de 8.000 personnes réunies selon la préfecture. Les participants voulaient faire la fête mais aussi préparer l'après : la future gestion des terres qui étaient occupées depuis des années.

Ce matin, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté cette fois contre l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Elles se sont rassemblées à Bouguenet, tout près de l'actuel aéroport de Nantes qui va être agrandi.

À écouter également dans ce journal

Justice - Trente ans de réclusion criminelle ont été requis samedi 10 février par l'avocat général à l'encontre de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, jugés en appel pour la mort de la petite Fiona en 2013.



Corse - Jean-Guy Talamoni a de nouveau dénoncé aujourd'hui "les discours haineux, provocateurs et méprisants" d'Emmanuel Macron lors de sa venue sur l'île en début de semaine. Le leader indépendantiste a même parlé de "révisionnisme et de négationnisme".



Diplomatie - Kim Jung-un, le leader nord-coréen, a invité son homologue à un sommet, dès que possible à Pyongyang. Washington dénonce "une offensive de charme".