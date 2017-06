publié le 04/06/2017 à 18:38

Sept morts et 48 blessés, dont 21 dans un état critique. C'est le dernier bilan de la nouvelle attaque terroriste qui a frappé Londres hier soir, la 3e en moins de trois mois. L'attaque a eu lieu en deux temps : une camionnette qui fonce dans la foule sur le London Bridge, puis des attaques aux couteaux dans le quartier branché de Borough Market. Le tout a duré 8 minutes à l'issue desquelles la police a abattu les trois assaillants.



Parmi la cinquantaine de blessés, il y a quatre Français, trois femmes et un homme. L'une de ces femmes, Marie, est dans un état grave. Elle a été opérée toute la nuit après avoir été poignardée, tout comme son compagnon néo-zélandais, poignardé lui aussi et qui se trouve ce soir dans le coma. Scotland Yard a arrêté 12 personnes en lien avec ces attaques ce dimanche matin dans l'Est londonien, sans donner plus de détails sur le profil de ces derniers.

Ce matin, dans un communiqué, le président Macron a demandé aux autorités britanniques de protéger les ressortissants français, en particulier ceux qui devaient se déplacer aujourd'hui dans les bureaux de vote, car comme au Benelux, comme au Proche-Orient ou en Asie, les Français du Royaume-Uni votent aujourd'hui pour le 1er tour des élections législatives.

À écouter également dans ce journal

- Malgré les attaques de Londres, le concert en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester aura bien lieu ce soir. Sur scène seront présents Ariana Grande, Coldplay, Katy Perry ou encore Justin Bieber. 50.000 personnes sont attendues.



- Gaël Monfils s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland Garros après l'abandon de Richard Gasquet, blessé à la cuisse.



- Kristina Mladenovic s'est elle aussi qualifiée pour les quarts en battant la tenante du titre, l'Espagnole Muguruza.



- La finale du Top 14 entre Clermont et Toulon a lieu ce soir au Stade de France, dès 20h45.



- Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions en s'imposant 4-1 face à la Juve hier soir à Cardiff. En Italie, un mouvement de foule a fait plus de 1.500 blessés, dont trois graves.



- Antoine Griezman assure qu'il restera finalement à l'Atletico Madrid la saison prochaine.