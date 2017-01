Ce 1er janvier s'annonce compliqué pour les retours de vacances. Le trafic sur les routes est rendu plus difficile en raison de la mauvaise météo.

Météo France l'a annoncé plus tôt dans la journée du 1er janvier : 18 départements sont en alerte orange "neige-verglas". De quoi ne pas simplifier la vie des automobilistes qui rentrent de vacances de fin d'année. Car si les enfants ne reprendront les chemins de l'école que mardi 2 janvier, pour les parents, le retour au travail ne peut attendre. En fin de matinée ce dimanche, les responsables de Vinci autoroutes avaient demandé aux automobilistes d'anticiper quelque peu leurs déplacements. Certaines routes nécessitant plus de prudence qu'à l'ordinaire devant la présence de givre.



L'alerte orange avait été déclenchée le 31 décembre, alors que plusieurs départements ont déjà mis en place le Plan grand froid. En Normandie, le trafic sur les routes, ce 1er janvier, était rendu plus difficile en raison de la météo. Des brouillards givrants et des gelées importantes touchant le département. Une situation qui se déplace progressivement sur la partie est du pays.

À écouter également dans ce journal :

- 1er janvier : l'heure est au changement en cette nouvelle année. Dans le secteur de la pollution, les pastilles du système Crit'air seront désormais obligatoires à Paris et dans quelques autres grandes villes. Dans le secteur des entreprises, les structures de plus de 50 salariés doivent commencer à négocier le droit pour les salariés de ne plus lire leurs messages hors de leur temps de travail. À noter que le bulletin de paie sera également simplifié et envoyé par courrier électronique. Quant au SMIC, il augmentera de 11 euros net par mois, pour un total mensuel de 1.138 euros.



- Charité : le lancement de l'opération des Pièces Jaunes, organisée par les Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, est prévu pour le 4 janvier. Cette année, le personnage emblématique est le Petit Nicolas.



- Turquie : une Franco-tunisienne et son mari tunisien figurent au nombre des victimes de l'attentat au club Reina, situé à Istanbul. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un homme déguisé en père Noël a ouvert le feu à l'intérieur de l'établissement. 39 personnes sont décédés et 65 ont été blessées, dont trois Français sur un total de 15 étrangers.Le suspect dont l'identité reste inconnue est toujours en fuite.



- États-Unis : l'avion transportant les 35 diplomates russes expulsés du territoire, ainsi que leurs familles, a décollé le 1er janvier, direction Moscou.



- Royaume-Uni : la reine Elizabeth II n'a pas participé à la célébration du culte de la nouvelle année à Sandringham, en raison de problème de santé. Buckingham Palace rassure en affirmant que la souveraine souffre d'un gros rhume.



- Accident de ski : un homme de 47 ans, père de famille, est mort à la Plagne, percuté par un snowboardeur. L'accident s'est déroulé à 2.500 mètres d'altitude sur un versant de montagne où se croisent deux pistes.



- Paris : une parade du 1er janvier a eu lieu sur les Champs-Élysées. Au total, une vingtaine de fanfares participaient à l'événement, dont celles du Brésil et du Portugal.



- Paris-Dakar : la 39ème édition débute le 2 janvier. Les participants devront traverser le Paraguay, la Bolivie et l'Argentine.