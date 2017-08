publié le 13/08/2017 à 12:58

Oublié l'enfer de Rio l'année dernière. Yohann Diniz a largement remporté le 50 kilomètres marche, aux Mondiaux d'athlétisme de Londres ce dimanche 13 août, offrant ainsi à la France sa troisième médaille d'or, après celles de Pierre-Ambroise Bosse et Kevin Mayer. Le facteur, triple champion d'Europe (2006, 2010, 2014) et détenteur du record du monde (3h32:33.), a décroché son premier titre de champion du monde sur 50 km marche, en 3 h 33 min 11 sec.



À 39 ans, Yohann Diniz a devancé les Japonais Hirooki Arai, en argent, et Kai Kobayashi, en bronze, dans une course sans le champion olympique, le Slovaque Matej Toth, suspendu provisoirement car suspecté de dopage

Ce soir, la France peut espérer décrocher une nouvelle médaille avec Mélina Robert-Michon. La tricolore participera à la finale du lancer de disque dès 20h10.

- Emmanuel Macron profite de ses vacances à moins de 2 heures de Paris. Le Journal du Dimanche et La Provence affirment que le Chef de l'État et sa femme Brigitte sont à Marseille. Ça devait être un secret mais finalement le couple présidentiel a été repéré sur les hauteurs de la Cité Phocéenne.



- En Corse, les deux incendies qui se sont déclenchés ces derniers jours ne sont toujours pas maîtrisés. Le sinistre a détruit 2.000 hectares de végétations, heureusement sans faire de victimes.



- Aux États-Unis, le FBI a ouvert une enquête alors qu'une voiture a foncé dans la foule à Charlottesville en Virginie, lors d'un rassemblement entre des militants d'extrême droite et leurs opposants. Une femme de 32 ans, percutée par le véhicule, est décédée et 19 personnes sont blessées.



- En Égypte, 48 heures après la collision entre deux trains, qui a fait plus de 40 morts près d'Alexandrie, six secouristes ont été sanctionnés. Ils sont soupçonnés d'avoir pris des selfies avec leur téléphone portable sur les lieux de la catastrophe.



- Guingamp se prépare à accueillir Neymar et le PSG ce soir. Ce sera la première fois que le Brésilien de 25 ans portera les couleurs de la capitale. Le stade sera à guichets fermés.



- Jean-Jacques Annaud va lancer demain le tournage de sa première série, tirée du best-seller : La vérité sur l'affaire Harry Quebert, de Joël Dicker. La série, au casting international, sera diffusée sur TF1.