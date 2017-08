et La rédaction de RTL

publié le 10/08/2017 à 14:29

Les soldats de l'opération Sentinelle étaient censés être un bouclier. Ils sont aujourd'hui des cibles. Celles des ennemis de la France. Le débat sur l'opportunité de cette opération redouble d'intensité depuis l'attaque de Levallois-Perret, durant laquelle un certain Hamou B. est suspecté d'avoir délibérément percuté 6 soldats avec sa voiture, le mercredi 9 août.

Le débat touche notamment l'armée, même si la grande muette reste discrète, mais aussi la classe politique. "Ce n'est pas l'opération la plus opportune", disait ce jeudi 10 août dans la matinée, la député de la France insoumise Clémentine Autain.

Le vice-président du Front national, Florian Philippot souligne de son côté que "ce dispositif n'est pas idéal". "Il faut l'évaluer", estime quant à lui Daniel Fasquelle, député Les Républicains du Pas-de-Calais. "Le président de la République nous avait annoncé une remise à plat de Sentinelle il y a déjà presqu'un mois ! (...) Il est urgent de repenser le déploiement des forces militaires sur le sol français", a-t-il déclaré au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

-Incendie dans l'Hérault : Quelque 500 hectares de forêt ont brûlé près de Saint-Pons-de-Mauchiens et Villeveyrac. 400 personnes ont été évacuées.

-Tensions : Entre Washington et Pyongyang, le ton monte. Vingt-quatre heures après "le feu et la colère" promis par Donald Trump, le régime Nord-coréen surenchérit en détaillant un projet de tirs de missiles en direction de l'île de Guam.

-Pass culture : Le gouvernement va le mettre en place "dès l'année prochaine", a déclaré la ministre de la Culture Françoise Nyssen. C'est une aide de 500 euros réservée aux jeunes de 18 ans.