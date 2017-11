publié le 15/11/2017 à 13:37

Neuf hommes suspectés d'avoir participé à des violences urbaines à Vesoul (Haute-Saône) fin septembre, en réaction à la création d'une brigade de police nocturne, ont été mis en examen mardi 14 novembre, a indiqué le parquet mercredi 15 novembre. "Cinq auteurs principaux ont été écroués et quatre autres individus ont été placés sous contrôle judiciaire", a précisé le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic.



Âgés de 18 à 24 ans, ils sont suspectés d'avoir participé aux violences urbaines commises dans le quartier sensible du Montmarin, à Vesoul, dans la nuit du 29 au 30 septembre. Une voiture et six poubelles avaient été volontairement incendiées dans le quartier du Montmarin. Les pompiers et les policiers - attirés dans un "guet-apens", selon le procureur - avaient été visés par des jets de tessons de bouteilles et de pavés.

Un agent avait été légèrement blessé et plusieurs véhicules endommagés. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour "violences aggravées sur dépositaires de l'ordre public, en réunion et avec armes" et pour "destruction par incendie".

À écouter également dans ce journal :

- L'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier est morte à l'âge de 84 ans, a indiqué son éditrice Odile Jacob, mercredi 15 novembre.



- Mehdi Nemmouche, auteur présumé de la tuerie du Musée juif à Bruxelles, soupçonné d'avoir été un des geôliers des quatre journalistes français otages en Syrie en 2013-2014, a été mis en examen mercredi 15 novembre à Paris, a-t-on appris auprès de son avocat.



- Le nombre de morts sur les routes est resté stable en octobre, avec 315 tués, soit autant qu'en octobre 2016, permettant de maintenir une légère inflexion de la mortalité routière sur les douze derniers mois, a annoncé mercredi 15 novembre la Sécurité routière.



- La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a levé mercredi 15 novembre la mise en examen d'un instituteur suspecté du viol d'une fillette de 4 ans dans une école de Genlis (Côte-d'Or), en l'absence de "charges graves et concordantes", selon son avocat. L'enseignant a désormais le statut de témoin assisté.



- Deux Français de retour de Syrie placés en garde à vue à Paris mardi 14 novembre. Selon nos informations, tous les deux sont soupçonnés, indépendamment, d'avoir rejoint ou tenté de rejoindre les zones de combats en Syrie cet été, alors que les combats faisaient rage et que l'EI enregistrait défaite sur défaite.



- Un total de 2.280 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression en intervention en 2016, un chiffre en hausse de 17,6% par rapport à 2015, selon une note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publiée mercredi 15 novembre.



- Airbus a officialisé mercredi 15 novembre une commande historique de 430 moyen-courriers de la famille A320 par la société américaine d'investissements Indigo Partners pour un montant supérieur à 40 milliards de dollars.