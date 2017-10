publié le 26/10/2017 à 13:27

La publicité provocante devant le parvis de l'université Paris-Descartes ne plaît pas. "Romantique, passion et pas de prêt étudiant, sortez avec un Sugar Daddy, ou une Sugar Mama"... La mairie de Paris a dénoncé un message abject de la part du site internet RichMeetBeautiful. Mais pour le président de l'université Frédéric Dardel, cela ne suffit pas. Jeudi, il a donc porté plainte contre le site pour incitation au proxénétisme.



"Je suis certain que derrière cela, se cachent des transactions de prestations sexuelles contre de l'argent (...) alors qu'on sait qu'une fraction des étudiant(e)s est dans une situation précaire, je trouve cela révoltant", a expliqué le président de l'université. Et si les étudiants eux-mêmes sont amers, soutenus par la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes) qui a également annoncé son intention de porter plainte "du chef de proxénétisme", il reste difficile d'agir contre le site à l'origine de la publicité, car celui-ci est hébergé à l'étranger.

À écouter également dans ce journal :

- SDF : l'association Morts dans la rue a publié son cinquième rapport annuel. En 2016, au total, que ce soit en raison du froid, des accidents, des suicides ou des agressions, 501 sans-abris ont perdu la vie en France.

- Espagne : le Sénat devrait voter jeudi après-midi la mise sous tutelle de la Catalogne après des semaines de tensions. Carles Puigdemont, président de l'exécutif catalan, dénonce une atteinte frontale à la constitution espagnole.



- Immigration : dans une salle de l'aéroport de Roissy en région parisienne, l'annexe du tribunal de Bobigny a commencé à juger, jeudi, les immigrés qui ne présentent pas de papiers en règle. Plusieurs avocats du barreau de Seine-Saint-Denis dénoncent une justice d'exception.



- Banques : une enquête de 60 millions de consommateurs dénonce les pratiques des établissements financiers qui abusent, selon l'organisation, des frais bancaires auprès de clients en difficultés. Des frais qui rapportent 4,9 milliards d'euros aux banques.



- Santé : selon un sondage Odoxa révélé par RTL, un tiers des Français a déjà été confronté à un AVC, directement ou indirectement. Cependant, 35 % de la population n'appellerait même pas le 15 lors de ce genre d'accident. Or, l'accident vasculaire cérébral est la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 60 ans, et tue quelque 30.000 personnes chaque année.



- Politique : l'élue de la France insoumise Danielle Simonnet est au coeur d'une polémique. La cause : le logement dont elle est locataire, dans le XXe arrondissement de Paris. D'une superficie de quelque 80m², il s'agit d'un logement social dont le loyer est de 1.300 euros. Rien d'illégal, mais de quoi faire débat. La principale intéressée se défend : "Je ne veux pas me loger dans le privé, enrichir un propriétaire privé et participer à la spéculation immobilière", a-t-elle déclaré.



- Isère : dans la nuit de mercredi à jeudi, à Meylan, les véhicules personnels de plusieurs gendarmes, garés sous un immeuble où vivent les familles des militaires, ont été incendiés. La piste privilégiée par les autorités est celle d'une nouvelle action menée par l'ultra gauche.