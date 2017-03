Le journal de 12h30 : Un trésor au cœur du meurtre des Troadec

publié le 09/03/2017 à 13:23

Les recherches ont repris à Pont-de-Buis (Finistère) ce jeudi 9 mars, afin de retrouver les restes des corps de la famille Troadec. Les enquêteurs concentrent leurs investigations à la ferme d'Hubert Caouissin, assassin présumé du couple et des deux enfants. À l'origine de cette tragédie hors-norme : un trésor. Selon les propos de la mère de Pascal Troadec publié dans Le Parisien, ce "trésor" a détruit sa famille.



Le grand-père Troadec avait trouvé des pièces et des lingots d'or, cachés dans les murs d'un appartement en 2006. À la mort du patriarche en 2009, Pascal Troadec profite d'un séjour à l'hôpital de sa mère pour récupérer la fortune de son père. Le niveau de vie de la famille Troadec change et la jalousie s'installe au sein de la famille. La haine grandit jusqu'à devenir une obsession pour le beau-frère, Hubert Caouissin. Personne ne se doutait que cette situation allait s'empirer jusqu'à ce quadruple meurtre.

