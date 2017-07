Le journal de 12h30 : Un TGV heurte un bloc de béton près de la Rochelle

publié le 17/07/2017 à 13:50

La situation relève du miracle. Dimanche 16 juillet, une rame de TGV transportant 173 personnes a heurté un bloc de béton, à hauteur de Surgère, en Charente-Maritime. Heureusement, le train n'a pas déraillé et aucun blessé n'est à déplorer. Les conséquences du choc auraient pu en effet être bien plus lourdes, puisque le train roulait alors à 140 km/h. L'incident suscite pourtant des interrogations. Entendu par la police, le conducteur du TGV a évoqué plusieurs couvercles de caniveaux en béton, positionnés en travers de la chaussée.



Selon la SNCF, il s'agit d'un acte délibéré. Même intuition du côté des enquêteurs. Reste à savoir qui a placé ces couvercles en béton et dans quel but ? Une enquête a été ouverte juste après l'incident pour permettre de pouvoir répondre à ces questions, mais elle s'annonce longue. En effet, aucune caméra de surveillance n'est placée sur ce tronçon. Pour le moment, personne n'a revendiqué ce geste.

À écouter également dans ce journal :

- Incendie en Bouches-du-Rhône : le feu qui a dévasté 800 hectares de forêt près d'Aix-en-Provence, aurait été causé par un mégot de cigarette. Les pompiers restent mobilisés en cas de retour de feu.

- Le Sénat accueille la première conférence des territoires, ce lundi 17 juillet. Le gouvernement réclame 13 millions d'économies et souhaite supprimer la taxe d'habitation.



- Admissions post-bac : une vaste concertation commence ce lundi 17 juillet, afin de trouver une solution pour les 86.000 bacheliers qui n'ont pas d'affectation dans les universités.



- Air France : la compagne aérienne a donné son feu vert à 78 % pour le lancement de sa compagnie low-cost pour les moyens et longs courriers.



- Affaire Sarah Halimi : plusieurs magistrats sont choqués suite aux propos d'Emmanuel Macron, qualifiant son meurtre de crime antisémite lors de la cérémonie d'hommage des 75 ans de la rafle du Vél d'Hiv, dimanche 16 juillet.



- Le petit Thiago (9 ans) a été retrouvé dans le métro parisien, après avoir fugué de son domicile de Tourcoing, vendredi 14 juillet.



- Tennis : Roger Federer a remporté la finale du tournoi de Wimbledon pour la huitième fois, dimanche 16 juillet.