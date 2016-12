REPLAY - Un homme de 26 ans a été interpellé lundi 26 décembre à Avignon. Il est le principal suspect du triple meurtre qui a eu lieu dans deux villages de la Drôme.

publié le 26/12/2016 à 13:28

Un triple meurtre a eu lieu ce lundi 26 décembre dans la Drôme. Trois personnes âgées ont été retrouvées mortes, frappées et tuées à l'arme blanche. Les victimes ont été retrouvées à quelques kilomètres de distance. Un homme de 26 ans a été interpellé, il est connu des services de police pour des trafics de stupéfiants, vol et violence. Un coup de téléphone aux policiers a signalé la mort des victimes. Le lien entre ces trois meurtres n'est pas formellement établi, mais les deux communes où se sont déroulées les attaques sont distantes de seulement 2 kilomètres.



Le tueur a volé un véhicule chez un des couples de retraités et il a pris la direction d’Orange (Vaucluse), avant d'agresser une femme de 60 ans et un homme qui s'est interposé. Le suspect a abandonné son véhicule dans les Bouches-du-Rhône. Les gendarmes l'ont interpellé en Avignon. Pour le moment, le principal suspect n'a donné aucune information sur son périple meurtrier.

À écouter également dans ce journal

- L'enquête continue à Marseille (Bouches-du-Rhône), après le meurtre d'un jeune-homme de 19 ans, tué par balles dans le quartier nord de la ville, samedi 24 décembre.





- Retour sur terre pour Thomas Coville. Le marin breton s'est offert un bain de foule sur le port de Brest, après avoir battu le record du tour du monde en voilier en solitaire et sans assistance, en 49 jours. "C'est une joie dense et profonde" a-t-il déclaré.



- George Michaelest décédé à l'âge de 53 ans, dimanche 25 décembre. Les causes du décès du chanteur britannique ne sont pas officiellement connues, mais l'artiste serait mort dans des circonstances naturelles.



- 24300 euros : c'est le prix moyen d'une voiture neuve, selon Les Échos. Les tarifs ont bondi de 4,5% en 2016, soit 4000 euros de plus qu'il y a dix ans.



- Les chiffres du chômage de novembre tomberont à 18h ce lundi 26 décembre. Si les chiffres baissent pour le troisième mois consécutif, ce serait une première depuis la crise de 2008.



- Les recherches des boîtes noires se poursuivent après le crash d'unavion militaire russe au large de la mer Noire. Bilan : 92 victimes, dont une partie des Chœurs de l'Armée rouge.



- Toujours aucune nouvelle de l'humanitaire française Sophie Pétronin. La médecin de 66 ans a été enlevée dans la ville de Gao, dans le nord du Mali, samedi 24 décembre.



- Le pic de pollution se poursuit dans les Alpes depuis près d'un mois. En revanche, l'alerte a été relevée entre Chambéry et Annecy.



- Selon une étude, 4 Français sur 10 ne sont pas satisfaits de leurs cadeaux de Noël et sont prêts à les revendre.



- Dans un village du Nord de la France, un jeune couple a vu sa maison s'effondrer après des travaux de rénovation. Depuis, un vaste élan de solidarité s'est organisé pour récolter de l'argent et aider cette famille.