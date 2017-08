publié le 17/08/2017 à 13:43

Le petit Kevin peut enfin célébrer son anniversaire. Il y a quelques jours, le père de ce petit garçon autiste âgé de 11 ans avait lancé un appel pour que son fils reçoive une carte, un dessin ou un petit geste pour montrer à son fils qu'il n'est pas seul. En 10 ans, Kevin n'a pu fêter qu'une seule fois son anniversaire, car il a peu de camarades. Depuis l'appel, les messages affluent du monde entier. Plus de 7.000 messages ont été reçus depuis l'appel. Ce jeudi matin, le facteur a encore gâté le petit garçon atteint d'autisme: quelque 3.000 lettres et 70 colis ont été envoyés.



Cartes, dessins, voitures, bande dessinée... Kevin a reçu du courrier venant du monde entier. De plus, son rêve a été exaucé : l'Olympique de Marseille (OM), lui a envoyé un maillot de football dédicacé. Myriam, la maman de Kevin, se félicite de ce soutien et de pouvoir évoquer l'autisme de manière positive : "J'espère que cela va faire bouger les choses et que les gens vont plus tendre la main auprès des enfants qui ont un handicap", a-t-elle déclaré. Kevin célèbrera ses 11 bougies dans le parc de l'immeuble, avec un lâcher de ballons.

À écouter également dans ce journal

- Brigitte Macron sort du silence et a accordé un long entretien au magazine Elle, à paraître vendredi 18 août.

- Économie : une nouvelle taxe pour les grandes entreprises pourrait être mise en place pour compenser la suppression de la taxe de 3% sur les dividendes.



- Énergies : les fournisseurs réclament des arriérés illégaux à des particuliers et à des petites entreprises



- Un nouvel homme a été arrêté suite à l'attaque contre des militaires de l'opération Sentinelle, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).



- L'allocation pour la rentrée des classes est versée ce jeudi 17 août, pour 3 millions de familles modestes.



- Selon l'Insee, l'emploi est resté stable durant le quinquennat de l'ancien président de la République François Hollande.



- États-Unis : les groupuscules néonazis remercient Donald Trump pour les avoir mis sur le même plan que les antifascistes.



- Le Qatar soutient la décision de l'Arabie Saoudite d'ouvrir les frontières aux pèlerins après plusieurs mois de fermeture.



- Emma Stone est devenue l'actrice la mieux payée au monde. Selon Forbes, elle a remporté 26 millions de dollars en un an.