publié le 04/04/2017 à 13:40

Il s’appelait Adam, il avait 17 ans et sa très jeune vie s’est arrêtée le 3 avril à l’heure du déjeuner. Il venait de sortir de son lycée à Tourcoing pour rentrer chez ses parents à vélo. Il a été fauché par une Clio blanche qui roulait à toute allure. Le chauffard a pris la fuite, avant de se constituer prisonnier dans la nuit, pris de remords.



Le journaliste Franck Anston raconte un accident d’une extrême violence. L’adolescent a été projeté sur plusieurs mètres. Rapidement sur place, les secours n’ont pu le réanimer. Le conducteur, âgé de 21 ans, s’est présenté au commissariat à 4 heures du matin. Il n'aurait pas le permis, ce qui pourrait expliquer qu’il ait pris la fuite.

Certains habitants ont déposé des fleurs sur les lieux du drame, comme Séverine : "Ça aurait pu être mon enfant", raconte-t-elle, avant de poursuivre : "On est tous bouleversés, en fait." Devant le lycée Sacré-Cœur, les amis d’Adam sont encore très marqués : "J’ai juste envie de faire le deuil de mon ami", explique l’une d’entre eux. Une marche blanche est prévue en fin de semaine à Tourcoing en hommage à ce jeune de terminale, qui prenait le vélo pour la deuxième fois seulement depuis la rentrée.

À écouter également dans ce journal

- À 19 jours du premier tour, un débat opposant les 11 candidats à l’élection présidentielle aura lieu le 4 avril au soir, diffusé sur BFM TV et CNews. Trois thèmes seront abordés : l’emploi, la sécurité et les questions sociales.



- Saint-Pétersbourg s’est réveillé douloureusement, au lendemain de l’attentat dans le métro. Le bilan s’est alourdi à 14 morts. 49 personnes sont toujours hospitalisées. Le kamikaze viendrait d’Asie centrale et serait d’origine kirghiz.



- Une attaque au gaz toxique est survenue dans le nord-ouest de la Syrie d’après l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Au moins 58 personnes dont 11 enfants ont succombé. L’opposition demande aux Nations unies d’ouvrir d’urgence une enquête, et dénonce un bombardement venu du régime de Bachar al-Assad. L’hôpital traitant les victimes de cette attaque a ensuite été bombardé à son tour.



- Les veuves des ouvriers victimes de l’amiante ont organisé une nouvelle marche au matin du 3 avril à Dunkerque. 20 ans après les premières plaintes, elles attendent toujours un procès. Elles demandent une entrevue au futur locataire de l’Élysée.



- Seat-in géant à Kourou, en Guyane. Les manifestants veulent réaffirmer leur détermination alors que le Premier ministre Bernard Cazeneuve a refusé le 3 avril de leur faire un chèque de 2,5 milliards d’euros.