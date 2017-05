Le journal de 12h30 : un incendie tue 4 personnes à Marseille

publié le 25/05/2017 à 13:32

Quatre personnes dont un enfant sont décédées dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'incendie d'un appartement à Marseille, a-t-on appris jeudi matin auprès des marins-pompiers. "Quatre personnes ont été retrouvées mortes sur place: deux femmes d'environ 35 ans, un enfant de 6 ans et une quatrième personne au sexe et à l'âge encore indéterminés", dans un appartement du 12e arrondissement, à l'est de la ville, ont précisé les marins-pompiers.



L'incendie s'est déclaré vers 3h du matin, dans la nuit du mercredi 24 mai. Sur place, les marins-pompiers ont constaté l'incendie d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre étages. Les quatre personnes décédées ont été retrouvées dans les parties communes, envahies par les fumées et "une chaleur intense", a-t-on précisé de même source. Une personne brûlée à 70% a été transportée à l’hôpital Conception et deux personnes légèrement intoxiquées par les fumées ont été emmenées à l'hôpital Saint Marguerite. Une quatrième personne, en état de choc, a été prise en charge par les pompiers.

À écouter également dans ce journal :

- Bison Futé enregistre 780 kilomètres de bouchons cumulés à midi, ce jeudi 25 mai. La journée est classée rouge, voire noire dans l'Ouest de la France.

- Moralisation de la vie publique : une série de propositions destinées à moraliser la vie publique a été rendu lundi 22 mai. Le gouvernement assure qu'une nouvelle loi sera présentée avant les législatives.



- Le gouvernement souhaite mettre des contraventions pour les fumeurs de cannabis. Le nouveau système serait mis en place d'ici trois mois.



- La ministre du Travail Muriel Pénicaud a déclaré qu'elle ne commentera plus ne commentera plus les chiffres du chômage mensuel.



- Garde d'enfants, soutien aux personnes âgées, entretien de la maison... Les services à la personne recrutent.



- La reine Élizabeth II s'est rendue au chevet de blessés de l'attentat de Manchester, pendant que le Royaume-Uni a effectué une minute de silence à midi, ce jeudi 25 mai.



- Attentat de Manchester : 7 personnes sont en garde à vue dont l'artificier qui aurait fourni la bombe. Le père et le frère du kamikaze ont quant à eux été arrêtés en Libye.



- Donald Trump déjeune avec Emmanuel Macron, en marge de l'OTAN à Bruxelles.



- La France est championne d'Europe du camping,même si les logements ont changé et se transforment en hôtellerie de plein air.