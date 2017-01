Le journal de 12h30 : un hôtel balayé par une avalanche en Italie

REPLAY - De nombreuses personnes ont été tuées dans une avalanche ayant touché un hôtel dans une station de ski des Abruzzes.

Après plusieurs séismes mercredi 18 janvier en Italie, une importante avalanche s'est déclenchée dans le massif de Gran Sasso, dans le centre de l'Italie. De nombreuses personnes ont été tuées dans une avalanche ayant touché leur hôtel dans une station de ski, ont rapporté jeudi les médias italiens citant le chef des secouristes.



"Il y a beaucoup de morts", a indiqué Antonio Crocetta, un des chefs des secouristes envoyés sur place dans la nuit de mercredi à jeudi, cité par ces médias. Deux personnes ont pu être retrouvées et secourues, dont une en état d'hypothermie, selon l'agence italienne Agi. Une trentaine de personnes se trouvaient dans l'hôtel, situé près de Farindola, dans les Abruzzes

À écouter également dans ce journal

- Bruno Le Roux, le nouveau ministre de l'Intérieur, a dévoilé ce jeudi 19 janvier 2017 les chiffres de la délinquance pour 2016, où on observe l'explosion du nombre de faits d’apologie du terrorisme.



- Emmanuel Macron a assuré qu’aucun accord d'appareil ne serait passé entre En Marche et quelque parti que ce soit, alors qu’il rattrape peu à peu François Fillon dans les sondages.



- Accusé de faire disparaître les traditionnels COD et COI, l'enseignement du prédicat dans les nouveaux programmes scolaires inquiète.



- L'agriculteur Cédric Herrou a de nouveau été placé en garde vue après avoir été arrêté alors qu’il transportait de nouveaux migrants dans sa voiture



- Tenant du titre et six fois sacré à Melbourne, le Serbe Novak Djokovic s'est fait sorti de l'Open d'Australie par l'Ouzbek Denis Istomin en cinq sets.