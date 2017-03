Le journal de 12h30 : un hôpital de Besançon porte plainte pour diffamation

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/03/2017 à 13:35

En début de semaine, une cinquantaine de courriers étaient adressés à la direction du CHU de Besançon (Doubs), pour faire état de maltraitances et d'irrégularités dans les procédures de traitement du cancer. Ancien chef du service de dermatologie de l'établissement, le professeur Philippe Humbert a confirmé les faits reprochés dans ces témoignages.



Le médecin estime notamment que le protocole de décision du traitement des malades du cancer n'a souvent pas été suivi dans les règles, amenant ainsi à des chimiothérapies plus importantes que nécessaires, dans le but de multiplier ces traitements rémunérateurs pour l'hôpital.

La directrice générale du CHU de Besançon, Chantal Carroger, a annoncé que l'hôpital avait déposé une plainte pour diffamation contre le professeur Humbert. "Cet établissement ne mérite pas qu'on le traîne dans la boue, il est digne de confiance des patients. Maintenant, ça suffit. Il n'y a pas eu de pratiques non conformes ou de chimiothérapies abusives", a-t-elle déclaré vendredi 24 mars.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande a réagi aux accusations de François Fillon lors de l'Emission politique. Le candidat à la présidentielle affirme qu'un cabinet noir constitué à l'Élysée est en grande partie responsable des affaires qui le touchent depuis deux mois.



- Marine Le Pen a été reçue par Vladimir Poutine lors de sa visite à Moscou. Le Président russe s'est dit ravi d'"échanger" avec la frontiste sur sa "façon de développer" les relations bilatérales et la situation sur le Vieux Continent.



- Les lycéens de Concarneau qui se trouvaient sur les lieux de l'attaque de Londres mercredi 22 mars sont rentrés en France. Les trois adolescents blessés sont restés dans des hôpitaux de Londres mais devraient également être rapatriés très rapidement.



- Le groupe État islamique continue à reculer en Syrie et en Irak. La bataille pour reprendre Raqqa, bastion des jihadistes, devrait commencer "dans les jours qui viennent" selon le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian.



- Anvers : l'homme arrêté jeudi 23 mars, un Tunisien résidant en France, après avoir mis en danger des piétons dans la ville du nord de la Belgique, a été inculpé de "tentative d'assassinat à caractère terroriste".