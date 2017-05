Le journal de 12h30 : un homme jugé pour meurtre à Marseille

avec Vincent Parizot et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/05/2017 à 13:30

Le procès d'un meurtre aussi violent que gratuit s'est ouvert vendredi 12 mai, devant les Assises des Bouches-du-Rhône. Jérémie Labrousse, un étudiant de 21 ans, avait été égorgé en 2013 avec un tesson de bouteille en pleine rue à Marseille par un homme qui voulait lui voler sa montre. Cet homme est actuellement dans le box des accusés. Problème : la justice ne sait pas exactement quelle est l'identité du présumé coupable. Il est connu sous des alias et des identités différentes. Son avocat Maître Jérôme Pouillaude s'y perd lui même : "Effectivement que l'identité au nom de laquelle il est poursuivi est un alias", admet-il.



L'accusé serait né il y a une trentaine d'années à Casablanca, mais le Maroc lui-même ne possède pas d'identité précise. Devant les enquêteurs, le présumé coupable a d'abord nié avoir tué l'étudiant, avant de dire l'inverse. "S'il y a bien une chose dont nous sommes tous surs, c'est bien qu'il est l'auteur de ce geste qui a entraîné la mort de cette malheureuse victime. C'est en revanche une position qui n'est pas surprenante parce que c'est un garçon qui au cours de ses trois années d'instruction, a multiplié les réponses divergentes", a déclaré son avocat.

À écouter également dans ce journal

- 52% des candidats de La République En Marche pour les législatives n'ont jamais eu de mandat politique et seulement 5% de députés sortants figurent dans la liste provisoire de 428 personnes.

- Législatives : François Bayrou estime qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté l'accord conclu avec le MoDem et convoque le parti politique de son parti ce vendredi 12 mai.



- Le conseiller en communication de François Hollande Gaspard Gantzer est candidat aux législatives à Rennes, sous les couleurs de La République En Marche. Le président du conseil régional Jean-Yves Le Drian n'aurait pas été mis au courant.



- Candidat aux législatives à Marseille, Jean-Luc Mélenchon affirme qu'il veut "remplacer le PS."



- Des salariés de l'entreprise GM&S La Souterraine, dans la Creuse, ont bloqué le site depuis jeudi 11 mai. Ils protestent contre l'échec des négociations et s'inquiètent d'une liquidation judiciaire.



- Emmanuel Macron se rendra à Berlin en Allemagne lundi 15 mai, au lendemain de son investiture.



- Un homme a été privé de RSA dans l'Oise, par le maire qui veut "nettoyer les rues des ivrognes"



- 755 anciens mineurs à charbon de Lorraine sont devant la cour d'appel de Metz pour demander une reconnaissance de leur préjudice d'anxiété. Ils ont été exposés à des substances cancérigènes pendant plusieurs années.



- Le Free Handi’se Trophy, raid handi-valide de 734 km entre Strasbourg et Lille, part de Strasbourg ce vendredi 12 mai.