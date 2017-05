Le journal de 12h30 : Un homme jette sa femme par dessus bord

publié le 19/05/2017 à 13:23

La scène s'est passée mardi 16 mai en Bretagne. Deux plaisanciers sont alertés par des cris alors qu'ils font une partie de pêche. Ils se rapprochent et aperçoivent un voilier avec deux personnes à bord. Le mari est énervé et reproche à sa femme d'avoir jeté des documents à la mer. Le ton monte et la situation dégénère. L'épouse passe par-dessus bord. Immergée dans l'eau, elle s'accroche à l'embarcation désespérément avant de lâcher prise.



Les deux pécheurs interviennent et la repêchent. La jeune femme présente des entailles au cou et au visage et au bras. Le mari lui, fait demi-tour et ordonne aux sauveteurs de ne pas aider son épouse. Les deux amis finissent par réussir à joindre la gendarmerie. De retour au port, l'homme est arrêté et placé en garde à vue. La victime est toujours hospitalisée et est aujourd'hui hors de danger.

À écouter également dans ce journal :

- Faut-il prolonger une nouvelle fois l'État d'urgence? Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a déclaré ce vendredi que ce sera le sujet du prochain conseil de défense

- Gérard Collomb souhaite rétablir la police du quotidien, afin de prévenir la délinquance et



- La date limite pour le dépôt des candidatures aux législatives est fixée à ce vendredi 19 mai à 18h.



- Laurent Wauquiez renonce à être candidat aux législatives en Haute-Loire. Il préfère rester président de la région Rhône-Alpe-Auvergne



- Marine Le Pen est candidate pour la 3e fois aux législatives à Hénin-Beaumont.



- Des habitantes du quartier Chapelle - Pajol dans le 18e arrondissement de Paris se mobilisent, car elles se sentent exclues et chassées des rues par les hommes de leur propre quartier. Une marche de protestation est prévue ce vendredi 19 mai à 15h.



- Emmanuel Macron est arrivé à Gao au Mali, où il y rencontre des militaires de l'opération française de Barkhane.



- La Suède abandonne ses poursuites pour viol, envers le fondateur de Wikileaks Julian Assange. Il reste poursuivi au Royaume-Uni pour des délits moins graves



- Football : 6 clubs se disputent la montée en ligue 1 de football, ce vendredi 19 mai.