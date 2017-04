Le journal de 12h30 : un élève prend sa classe en otage à Montreuil

publié le 19/04/2017 à 14:18

Un lycée de Montreuil, en région parisienne, a vécu une matinée d’angoisse mardi 18 avril. Un élève de 17 ans a menacé son professeur et ses camarades de CAP avec un couteau et une hachette. Le jeune homme se disait victime de harcèlement de la part de ses camarades, notamment au travers de commentaires sur les réseaux sociaux. Il a donc tenté de récupérer les portables des élèves qui se moquaient de lui pour supprimer les remarques qu’il jugeait blessantes.





Très nerveux, l’élève ne fait cependant pas preuve de violence. Après une longue demi-heure de négociations, le professeur a finalement réussi à ramener le jeune homme à la raison, une réaction saluée par la suite par le ministère de l’Éducation nationale. Après un passage dans le bureau de son proviseur, il a été conduit au commissariat. Il était toujours en garde à vue ce mercredi 19 avril à la mi-journée.

À écouter également dans ce journal

- Après la vidéo de soutien postée par Nicolas Sarkozy, Les Républicains ont voulu donner une nouvelle image de rassemblement ce mercredi avec la visite conjointe d’Alain Juppé et de François Fillon dans les locaux de la plateforme musicale Deezer.

- L’éphémère secrétaire d’État Thomas Thévenoud et son épouse vont comparaître aujourd'hui pour fraude fiscale devant le tribunal correctionnel.



- Thierry Dusautoire, capitaine de l’équipe de France de Rugby, a annoncé qu’il allait prendre sa retraite sportive pour se consacrer à sa deuxième carrière d'entrepreneur.



- Clément Baur, 23 ans, et Mahiedine Merabet, 29 ans, les deux suspects interpellés hier à Marseille, sont radicalisés et fichés S depuis 2016 et 2015. Surnommés les “inséparables du jihad”, ils s’étaient liés au cours d’un séjour de deux mois de prison à la prison de Sequedin dans laquelle ils partageaient une chambre.



- Monaco reçoit Dortmund pour tenter de valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les Monégasques avaient remporté le match aller (2-3), au lendemain de l’attaque qui avait visé le bus des joueurs de Dortmund.