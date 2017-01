REPLAY - Deux avions ont failli entrer en collision dans le ciel de la Belgique. Les appareils se sont croisés de très près.

Une catastrophe aérienne a été évitée de justesse le 1er janvier dernier dans le ciel belge. Deux avions, un vol Air France avec 123 personnes à bord et un avion-cargo de la compagnie Egyptair, ont failli entrer en collision dans l'espace aérien au sud de la ville de Gand. Il a fallu une manœuvre d'urgence réalisée par les pilotes d'Air France pour que les deux appareils se croisent à une distance acceptable.



L'avion égyptien, qui a décollé d'Ostende en direction du Caire, devait se stabiliser à une altitude de 21.000 pieds, tandis que le vol Air France, entre Paris Charles-de-Gaulle et Amsterdam, navigue alors à 22.000 pieds. L'incident, appelé "airprox" dans le jargon aéronautique, s'est produit à 11h45, quand les contrôleurs aériens constatent que l'appareil de la compagnie Egyptair continue à prendre de l'altitude et à se rapprocher dangereusement de l'AF1640.



Grâce à son instrument de bord qui permet d'éviter les collisions, le TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System), l'équipage du vol Air France manœuvre l'appareil et prend de l'altitude pour s'éloigner du danger. Les deux avions se croisent de très près, à une distance de 90 mètres à la verticale et à un peu plus d'un kilomètre à l'horizontale.

