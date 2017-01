REPLAY - C'est une Amérique divisée qui va accueillir le 45e président des États-Unis.

> Le journal RTL du 20 janvier 2017 Crédit Image : RTL Télécharger

par Christelle Rebière , Vincent Parizot publié le 20/01/2017 à 13:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Donald J. Trump prête serment vendredi 20 janvier sur les marches du Capitole, au coeur de Washington, pour succéder à Barack Obama et devenir le 45e président des États-Unis, incroyable épilogue d'une campagne anti-élites qui a pris tout le monde à revers. À 70 ans, sans la moindre expérience politique, diplomatique ou militaire, le magnat de l'immobilier s'apprête à prendre les rênes de la première puissance mondiale sous le regard inquiet des alliés des États-Unis, échaudés par ses déclarations tonitruantes, parfois contradictoires.



Après une nuit à Blair House, résidence réservée aux hôtes de marque située en face de la Maison Blanche, Donald Trump et son épouse Melania devaient partager un thé avec Barack et Michelle Obama avant de se rendre ensemble au Capitole.



Des centaines de milliers d'Américains, partisans enthousiastes et farouches opposants, sont attendus sur les larges pelouses du National Mall qui lui fait face. Trois de ses prédécesseurs - Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton - seront présents, ainsi qu'Hillary Clinton, son adversaire malheureuse.

À écouter également dans ce journal

- Au moins six survivants ont été localisés dans l'hôtel frappé par une avalanche, dans le centre de l'Italie.



- Les sept candidats à la primaire de la gauche se sont affrontés pour la dernière fois, jeudi soir. Difficile aujourd'hui de dire qui seront les deux candidats qualifiés pour le second tour.



- Les traditionnelles pervenches pourront être remplacées par des voitures "flasheuses". Ces véhicule pourront lire les plaques d’immatriculation des véhicules qui sont garés et les verbalisés en cas de non règlement du stationnement.



- L'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) est officiellement lancée ce vendredi 20 janvier. Un site internet a ainsi été créé - pension-alimentaire.caf.fr - avec des conseils pour une séparation à l'amiable, pour fixer le montant d'une pension, et pour la récupérer si elle n'est pas versée. Un numéro téléphonique national unique a aussi été mis en place afin de mieux orienter les parents, le 0821.22.22.22.



- "C'est juste génial !", s'est exclamé le Gallois Alex Thomson, "heureux" d'avoir pris la deuxième place du Vendée Globe derrière le Français Armel Le Cléac'h. Le skipper britannique a bouclé son tour du monde en 74j 19h 35m 15s.



- Astérix et Obélix seront de retour dans une BD à paraître le 19 octobre prochain. C'est Obélix qui tiendra la vedette. Fatigué d'être tailleur de menhir, il décide de devenir guerrier comme son acolyte.