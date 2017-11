et Stéphane Carpentier

21/11/2017

Quelques centaines de routiers manifestent mardi 21 novembre aux frontières, vers l'Italie et la Belgique notamment, pour protester contre l'exclusion du transport routier de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché. Les deux plus importantes actions ont été organisées dans le Nord et en Savoie.



Les routiers ont mené des actions sur "trois points symboliques" (Rekkem, Modane, Irun en Espagne) "dans un bon état d'esprit". "C'est "un avertissement pour l'Europe", "l'objectif est atteint", s'est réjoui Pascal Goument (CFTC).

Les cinq syndicats routiers (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) ont écrit au président Emmanuel Macron pour être reçus. Dans leur lettre, ils dénoncent les "conséquences désastreuses" de l'exclusion du secteur routier de la directive européenne renégociée le mois dernier. "Votre renoncement" va entraîner "assurément dans un avenir proche la mort du métier de conducteur en France", poursuivent-ils.

