publié le 30/07/2017 à 14:16

Les vacanciers en partance de Paris étaient en colère ce matin. Le trafic a été interrompu en garde de Montparnasse après un incident technique sur un poste d'aiguillage. Depuis 6 heures du matin c'est donc la pagaille dans cette gare du sud parisien, aucun train ne circulant. Toutes les bornes de retrait de billets ont été fermées, et les agents de la SNCF ont été pris d'assaut par des dizaines de voyageurs tentant d'obtenir des informations. La compagnie ferroviaire invite les voyageurs à reporter leur trajet.



Une galère qui tombe mal alors que ce dimanche vient clore l'un des plus grands chassé-croisés des vacances entre juillettistes et aoûtiens. Tôt dans la matinée, quatre trains ont été annulés, pendant que d'autres étaient déroutés vers la gare de Paris Austerlitz, avec un système de navette permettant de transporter les voyageurs. La reprise du trafic a été constatée aux alentours de midi, avec trois départs de train par heure, mais le trafic est toujours ralenti. La priorité a été donné aux trains à destination de Bordeaux et de Tours.

À écouter également dans ce journal :

- Rennes : une course poursuite dans le centre de la ville entre un automobiliste et plusieurs officiers de police a fait un mort, et un blessé. Le pronostic vital de ce dernier, membre de la patrouille policière envoyée sur place, n'est pas engagé.

- Hautes-Pyrénées : 35 personnes dont 33 enfants dans un centre de vacances ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Ils ont été soignés sur place, à Aucun par les services du Samu.





- Météo : six départements placés en vigilance orange pour de violents orages. La ville de Lyon et la région de Franche-Comté notamment ont déjà été touchées. Sont concernés l'Ain, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône et la Haute-Savoie.





- STX : la France relance les négociations avec l’Italie et propose une coopération militaire pour des navires de surface. Selon un sondage Ifop, 7 Français sur 10 approuvent la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire.



- Venezuela : une vingtaine de Français sont coincés à Caracas alors que le pays s'apprête à voter sur l'Assemblée constituante voulue par le pouvoir. La crise politique au Venezuela a fait quelque 110 morts depuis e début des manifestations. L'opposition dénonce un vote illégal. .



- Australie : quatre hommes ont été arrêtés, suspectés par les autorités de Sydney de projeter un "complot terroriste" qui visait à "faire tomber un avion" avec à son bord un engin explosif improvisé. L'opération est présumée islamiste.



- PSG : Dani Alves, défenseur recruté il y a quelques semaines par Paris, est le héros de la victoire du Trophée des champions par le PSG. Il a inscrit un but et a permis une passe décisive pour le second.