Le journal de 12h30 : Simone Veil fera son entrée au Panthéon

publié le 05/07/2017 à 13:40

"Vous avez, madame, prodigué à notre vieille Nation des dons qui l'ont faite meilleure et plus belle", a solennellement déclaré Emmanuel Macron en préambule de son discours en hommage à Simone Veil. Cinq jours après le décès de l’ancienne ministre et présidente du Parlement européen à l'âge de 89 ans, la France lui a rendu un hommage national ce mercredi 5 juillet aux Invalides. Des dizaines de personnalités françaises et étrangères, mais aussi de nombreux anonymes étaient présents dans la cour des Invalides pour cet hommage présidé par Emmanuel Macron.



Le président de la République a également annoncé à cette occasion que Simone Veil serait inhumée au Panthéon aux côtés de son époux, ou elle sera la cinquième femme. Aux côtés des officiels et des anonymes se trouvait la famille de celle qui a marqué l'Histoire nationale par sa vie et ses combats. Jean Veil, l'un des fils de Simone Veil, a rendu un hommage vibrant à sa "maman", en soulignant la douleur éternelle que lui avait laissé sa déportation.

À écouter également dans ce journal

- La direction de PSA est choquée et courroucée après le blocage d’un de ses sites par GM&S, un de ses équipementiers, placé en liquidation. Les salariés de l’entreprise de la Creuse reprochent au constructeur automobile de les avoir lâché pour commander ailleurs.

- Un homme, soupçonné d'entretenir des liens avec un groupe de motards belges liés à la mouvance jihadiste et de préparer d'un "projet d'action violente", a été arrêté près de Lille au cours d’une opération antiterroriste franco-belge.



- Depuis 8 heures, les 718.890 candidat(e)s ont découvert les résultats du baccalauréat.



- En marge des derniers rebondissements de l'affaire Grégory, Marie-Ange Laroche, veuve de bernard Laroche et soeure de Murielle Bolle, a été hospitalisée après un malaise la semaine passée.



- Le gouvernement étudie la possibilité d’instaurer une nouvelle taxe sur les transports routiers, même si l’Exécutif se défend de vouloir ressusciter l'écotaxe.